Dante Gebel: campaña silenciosa y dardos evangélicos

Dios, se dice, actúa de maneras misteriosas. Aunque últimamente parece que no tanto: su interés en Argentina viene en crecimiento. Esa es al menos la sensación que se tiene si se observa la presidencia de Javier Milei, que pone a la religión en el centro de su discurso mesiánico, aunque el libertario ya no es el único. Dante Gebel, el animador/pastor evangelista, viene dando pasos concretos en el lanzamiento de su candidatura presidencial. Su armado está en expansión: él planea dar un show en River Plate antes de fin de año, y su figura está dando que hablar. En especial dentro de la dirigencia evangélica, desde donde ya le llegaron las primeras críticas. Hay que ver para qué lado se termina inclinando la balanza celestial.

Chispazos. Gebel no es un pastor evangelista clásico. Por la capacidad de convocatoria que tiene -desde los noventa llena estadios como el de Boca o River-, porque hace casi veinte años que vive en Estados Unidos, por cómo mezcla el humor y la música en sus servicios -a la vez que se mofa sutilmente de los pastores más tradicionales-, y también porque hace mucho que dejó de tener una relación muy fluida con el resto de sus pares. Gebel es un llanero solitario, que siempre fue mirado de reojo por otros popes de la comunidad. Su coqueteo con la política era de esperar que generase alguna tensión. Hubo al menos dos voces fuertes en el ambiente que levantaron la voz.

Uno fue el presidente de la Aciera, la institución que nuclea a gran parte de los evangélicos locales y que viene mostrandose cercana al Gobierno. Su presidente, Christian Hooft, compartió un posteo en las redes que decía: “Nunca será cristiano votar, seguir o dar pleno poder a alguien como si fuera un mesías”. “Excelente”, fue el comentario que le agregó Hooft a la publicación, a fin del año pasado. En esa época la candidatura de Gebel estaba en el centro de la agenda, a lo que se suma el hecho de que el presidente de Aciera rara vez usa sus redes sociales.

En aquel mundo se leyó como una indirecta. Osvaldo Carníval, en cambio, fue mucho más contundente. El pastor -al frente de Catedral de la Fe, quizás el templo evangélico más grande de la Ciudad- marcó diferencias con Gebel. “Creo que no es el lugar que un pastor debe tener”, dijo sobre su candidatura en una nota con Romina Manguel, y, en lo que pareció un intento de minimizarlo, agregó: “Quizás lo pondría en el lugar de un comunicador carismtico emergente del segmento evangélico”. Gebel pareció contestarles desde Estados Unidos, y aprovechó para mandar otra señal sobre su candidatura: “Aparecieron los pastores para desacreditarme. Y fue la señal. Ahí dije ‘apa, Dios podría estar en el asunto’, es la señal inequívoca si se oponen”.

Este año el pastor planea hacer un River. Y su armado está creciendo, sumando referentes en Buenos Aires -apuntan a hacer un acto en febrero- y en otras provincias. El periodista Nicolás Lucca publicó una foto que mostraba esta expansión: una avioneta en la costa haciendo campaña con su nombre. Falta ver para qué lado tira Dios los dados.