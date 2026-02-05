Quiénes son los diseñadores que cruzaron a Toto Caputo

En los últimos días, una frase del ministro de Economía Luis Caputo desató un fuerte cruce con figuras del mundo de la moda y la industria textil argentina,en el marco de un debate más amplio sobre la apertura de importaciones y los altos precios locales de la indumentaria.. El funcionario aseguró públicamente que “nunca compré ropa en Argentina porque era un robo”, al explicar por qué él, con posibilidades de viajar al exterior, elige adquirir prendas en el extranjero.

Las declaraciones del titular de la cartera económica no cayo bien en los referentes locales de la moda. Uno de los primeros diseñadores en responder fue Roberto Piazza, conocido por su cercanía con el presidente Javier Milei. En una entrevista por la Nación +, el modisto calificó como “una frase desafortunada del ministro de Economía de la Argentina”.“En Estados Unidos, la Primera Dama se viste con diseñadores americanos, eso es reivindicar la industria nacional”, subrayó.

Otro nombre de peso en la moda argentina que se sumó a la crítica fue Benito Fernández, diseñador con trayectoria en el prêt-à-porter. El especialista que llegó a vestir a la reina Máxima de Países Bajos se mostró visiblemente molesto por lo que consideró una generalización injusta contra todo el sector. “No está bueno que nos traten de ladrones”, afirmó, al referirse directamente a la frase de Caputo. El modisto insistió en la importancia de que el Estado acompañe a la industria, “como hicieron todos los países”, y advirtió sobre las limitaciones de competir con productos importados subsidiados o con costos estructurales diferentes.

La polémica también traspasó los límites de los ateliers: la diseñadora y empresaria Marixa Balli, quien recientemente atravesó el cierre de su local de indumentaria en Flores, calificó los dichos del economista como “ofensivos” en una entrevista televisiva. La ex novia del recordado cantante Rodrigo sostuvo que, más allá de las circunstancias personales de Caputo, “sos ministro, trabajás en la política argentina, no podés decir que nunca compraste ropa en la Argentina”, remarcando el contraste entre la realidad de muchos consumidores y su privilegio de viajar al exterior para adquirir prendas.

Por su parte, Caputo optó por ratificar sus dichos. En otra entrevista explicó que su elección de comprar ropa fuera de Argentina se relaciona con su percepción de que los productos locales han sido “protegidos” durante décadas y, a su juicio, eso perjudicó a los consumidores. “Hay 47 millones de argentinos que, por 40 años, han venido pagando textil y calzado dos, tres, cuatro, diez veces lo que vale en el mundo para proteger esto”, sostuvo.

El choque entre el ministro y los diseñadores puso en evidencia un debate más profundo, referido a la tensión entre la visión de apertura de mercados del gobierno y las demandas de un sector productivo que reclama políticas de apoyo a la producción local. En un país donde la industria textil forma parte del entramado cultural y económico, la controversia sacó a la luz el peso simbólico que tiene la vestimenta como identidad y trabajo argentino.