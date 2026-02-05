Otro perro: Sandra Petovello presentó a Gary, la mascota de Capital Humano

El Ministerio de Capital Humano presentó en sus redes sociales a Gary, el perro adoptado por el organismo, en el marco del Día Mundial del Galgo, que se conmemoró el pasado 1° de febrero. En una publicación oficial, la cartera destacó la importancia de visibilizar el cuidado de una raza que suele ser víctima del abandono y el maltrato.

“Él es Gary, el mimado de Capital Humano. Nuestro equipo lo adoptó para darle una familia. Les presentamos la historia de este perrito que estaba destinado a torcer su destino”, señalaron desde el ministerio, junto a imágenes que mostraban al can ya integrado a la vida cotidiana del organismo.

Días después, el 5 de febrero, la cuenta oficial difundió un nuevo video en el que se lo ve recorriendo las oficinas, interactuando con empleados y descansando en los sillones del edificio. En ese material, además, se explicó el origen de su nombre.

Gary fue bautizado en homenaje a Gary Becker, el economista estadounidense que desarrolló el concepto de “capital humano”. Según esta teoría, la educación, la experiencia y la salud de una persona constituyen una forma de capital que, al ser fortalecida mediante el estudio y la capacitación, aumenta su productividad, sus ingresos y sus oportunidades a lo largo de la vida.

Desde el ministerio señalaron que el perro “acompaña al equipo en sus tareas diarias” y se convirtió en una presencia habitual en el edificio, donde se lo ve pasear por los pasillos y compartir momentos de descanso con los trabajadores.

La incorporación de Gary se suma a una serie de gestos simbólicos que el oficialismo viene construyendo alrededor de los animales. El presidente Javier Milei ha hecho pública en reiteradas ocasiones su devoción por sus “hijitos de cuatro patas”, en especial por Conan, mientras que su hermana y secretaria general, Karina Milei, también suele mostrar a su perro Thor en redes sociales.

En ese contexto, la llegada de Gary al Ministerio de Capital Humano refuerza una impronta donde las mascotas ocupan un lugar central en la narrativa y la comunicación del gobierno libertario.