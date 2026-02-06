Fernando Espinoza tiktokero: la nueva faceta del intendente de La Matanza

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, inició el año con una estrategia renovada en redes sociales, especialmente en TikTok, donde busca mostrarse en un tono más cercano, distendido y accesible. La iniciativa aparece en un contexto marcado por cuestionamientos judiciales.

Espinoza, también presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), protagonizó recientemente una serie de videos en los que se lo ve interactuando con su equipo de comunicación. En uno de ellos, bromea con la frase “somos los chicos de TikTok, ¿podemos hacer un video?”, mientras responde que está ocupado trabajando. El clip se repite varias veces con el mismo recurso hasta cerrar con: “¿Cómo te creés que se gobierna La Matanza?”, reforzando la idea de un dirigente dedicado y activo.

Otro de los contenidos difundidos lo muestra en su oficina, frente a un mapa del distrito, explicando que el 95% del territorio cuenta actualmente con acceso a agua potable. El video está acompañado por efectos de sonido, memes y recursos visuales propios del lenguaje digital, en línea con las tendencias de la plataforma.

Esta nueva faceta comunicacional se desarrolla mientras continúa vigente una causa judicial en su contra. Espinoza fue denunciado por abuso sexual simple y por desobediencia judicial. Según las últimas actualizaciones disponibles, hasta octubre de 2025 el expediente avanzaba hacia un juicio oral, aunque sin fecha confirmada.

En ese marco, el intendente permanece en funciones, con medidas restrictivas como la prohibición de salida del país y de contacto con la denunciante. Hasta el momento, no se registraron novedades relevantes sobre el avance del proceso durante 2026.

La apuesta por un perfil más informal en redes sociales se inscribe, así, en un escenario donde conviven la gestión municipal, la exposición digital y una situación judicial aún sin resolución definitiva. A través de estos contenidos, Espinoza busca reforzar su imagen como dirigente activo y cercano, en un contexto político y mediático especialmente sensible.