La Oficina de Respuesta celebró su primer desmentida

La recientemente creada Oficina de Respuesta Oficial, impulsada por el Gobierno para combatir lo que considera operaciones mediáticas, celebró su primer desmentido público tras un cruce con el diario Clarín por una información vinculada a planes sociales y programas de empleo.

El organismo, presentado como un espacio destinado a desmentir noticias falsas y señalar supuestas maniobras de desinformación, intervino luego de que Clarín publicara una nota titulada: “Se demora el cambio de vouchers por planes sociales”.

En ese artículo, el medio afirmaba que el Ejecutivo había postergado la implementación de los vouchers y que había transferido fondos al programa Volver al Trabajo, que todavía asistía a unos 900 mil beneficiarios del ex Potenciar Trabajo.

Frente a esa publicación, la cuenta oficial de la Oficina de Respuesta en la red social X (@RespOficial_Arg) respondió de manera directa: “FALSO. Burda operación: la nota de Clarín contradice su propio título”. Además, aclaró que no existía ninguna demora, ya que el programa tenía vigencia hasta abril y los fondos habían sido transferidos para garantizar las prestaciones.

En el mismo mensaje, el organismo remarcó que el programa se encontraba “activo y financiado” y que no existía ninguna postergación en su implementación, como sugería el artículo periodístico. Clarín decidió borrar el tuit y la decisión fue celebrada públicamente por la Oficina de Respuesta Oficial, que volvió a pronunciarse en redes con un mensaje breve y contundente: “BORRADO. Celebramos la decisión de Clarín de borrar la noticia FALSA que habían publicado”.

El episodio también fue celebrado por dirigentes oficialistas. El diputado bonaerense Agustín Romo reposteó el mensaje de la Oficina y sumó un comentario en tono provocador: “La cuenta la creamos hace una hora y ya corrió en culo a Clarín”, reforzando el clima de confrontación con el multimedio.

Desde el Gobierno interpretaron el episodio como una validación temprana del rol del nuevo organismo, creado para responder rápidamente a informaciones que considera incorrectas o malintencionadas. Según explicaron oficialmente, el objetivo es no limitarse a informar, sino intervenir activamente cuando detectan datos erróneos.