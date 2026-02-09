Myriam Bregman pidió al Congreso rechazar el bloqueo a Cuba

La diputada nacional Myriam Bregman reclamó desde sus redes sociales que el Congreso se pronuncie frente al endurecimiento del bloqueo económico contra Cuba, tras presentar un proyecto junto a otros legisladores del Frente de Izquierda.

“Proyecto que presentamos junto a otros diputados y diputadas en @DiputadosAR frente al agravamiento del bloqueo criminal a Cuba. El Congreso Nacional debe pronunciarse”, escribió este jueves en su cuenta oficial.

La iniciativa, presentada como Proyecto de Declaración, propone que la Cámara de Diputados exprese su repudio a las nuevas medidas impulsadas por el gobierno de Estados Unidos, en particular a los aranceles contra países que suministren petróleo a la isla. Según el texto, estas sanciones profundizan una situación crítica, ya que el combustible es considerado un recurso indispensable para la vida cotidiana y el funcionamiento de la economía cubana.

En el documento, los firmantes recuerdan que el bloqueo comercial contra Cuba se mantiene desde 1962 y sostienen que, con estas nuevas disposiciones, se abre un “nuevo capítulo” en la presión económica y política sobre el país caribeño. También cuestionan las declaraciones del entonces presidente estadounidense Donald Trump, a quien acusan de formular amenazas de carácter belicista.

El proyecto detalla que Cuba necesita más de 100.000 barriles diarios de petróleo, de los cuales solo produce una parte. El resto dependía, en gran medida, del suministro proveniente de Venezuela, que se interrumpió tras las recientes sanciones. Esa situación, señalan, impacta directamente en el transporte, la producción y la vida cotidiana de la población.

Además, el texto advierte que los países que acepten las condiciones impuestas por Estados Unidos se convertirían en “cómplices” de una política de presión y aislamiento. En ese marco, los diputados plantean que el Congreso argentino debe pronunciarse de manera clara contra lo que definen como una estrategia de carácter “imperialista” en América Latina.

Si bien los autores del proyecto aclaran que mantienen críticas al régimen político cubano, sostienen que el rechazo al bloqueo debe ser “independiente” de esas diferencias y centrarse en sus consecuencias sociales y económicas.

La propuesta busca, en síntesis, que el Parlamento argentino condene el endurecimiento de las sanciones, rechace las penalizaciones a los proveedores de petróleo y reafirme el reclamo histórico por el levantamiento total del bloqueo.

La publicación de Bregman, realizada este 6 de febrero, generó un intenso debate en redes sociales, con mensajes de apoyo y también críticas a su posicionamiento frente al conflicto entre Estados Unidos y Cuba.

por R.N.