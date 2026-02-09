La foto de Milei con policías sonrientes que el Gobierno editó con IA

La usuaria de TikTok Brenda Yanet difundió un video, editado por ella misma, en la que denuncia las condiciones en la que los agentes pertenecientes a la Policía Federal Argentina conviven en su espacio laboral. En la grabación, la voz en off detalla las precarias instalaciones de recreación y descanso que los efectivos utilizan a diario y el deterioro en la salud de los caballos adiestrados por los responsables del regimiento de la policía montada.

Sin embargo, un fragmento de la grabación llamó la atención y se viralizó en las redes sociales. En una secuencia, la tiktoker explicó: "Acá está la foto del Presidente arriba de los micros que están afuera de Casa Rosada", mostrando un retrato de Javier Milei en el centro, rodeado de efectivos de la PFA, muchos de ellos con rostro serio. A continuación, la misma usuaria señaló otra fotografía, tomada por la misma cámara, en el mismo ángulo y posición, pero con los agentes sonriendo. "Y ahora la foto editada con todos los agentes con una sonrisa, súper contentos, y esa foto lo subieron a todos los portales. Es muy gracioso que la hayan editado", aclaró destacando el tag de la cuenta libertaria Peluca Milei con el retrato producido por IA. .

En las últimas semanas, el reclamo por mejoras salariales dentro de la Policía Federal Argentina (PFA) se convirtió en un foco de atención pública y política, con episodios que muestran el malestar de efectivos por lo que consideran una escala remunerativa insuficiente frente al avance de la inflación y las exigencias de la función policial. El fenómeno no se circunscribe solo a demandas gremiales tradicionales, sino que ha tomado formas de protesta inéditas que reflejan una tensión acumulada en la fuerza.

El punto más visible de ese descontento ocurrió a comienzos de febrero, cuando un cabo de la Policía Federal Argentina se esposó a la reja principal de la Casa Rosada, en pleno centro porteño, para visibilizar su reclamo de mejoras salariales y denunciar, además, problemas internos de corrupción en la Superintendencia de Transporte de la fuerza. El efectivo, identificado como Miguel Ángel Montiel, llegó uniformado y armado, desplegó una bandera con consignas y exigió ser escuchado por el gobierno nacional, generando una situación de máxima tensión en la Plaza de Mayo ante la mirada de transeúntes y medios.

El gobierno nacional dice haber respondido con aumentos salariales para las fuerzas federales, incluidos policías, gendarmes, prefectos y personal del Servicio Penitenciario Federal para “jerarquizar” los salarios, pero los trabajadores aducen que es insuficiente.