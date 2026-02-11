Marcela Pagano: "La oficina de fake news es para tapar la inflación"

La diputada nacional Marcela Pagano, exintegrante de La Libertad Avanza y hoy una de las voces más críticas del oficialismo tras su ruptura con el bloque, volvió a cuestionar al Gobierno de Javier Milei. En un tuit que se viralizó rápidamente, escribió: “Che nadie se está dando cuenta que lo de la oficina de fake News es para tapar la inflación? Digo, de pronto, me parece”.

La frase fue publicada en medio de la controversia por la creación de la “Oficina de Respuesta Oficial”, anunciada en redes por el Ejecutivo como un espacio destinado a “desmentir activamente las fake news y dejar en evidencia las operaciones de los medios”. Para Pagano, la iniciativa no es más que una maniobra para desviar la atención.

La diputada formalizó su salida de La Libertad Avanza en agosto de 2025, mediante una carta pública dirigida al propio Milei. En ese texto acusó a Karina Milei y a los hermanos Menem de “institucionalizar la corrupción con otros apellidos” y advirtió que el Presidente estaba “rodeado de oportunistas y aplaudidores”. Desde entonces, conformó el bloque “Coherencia” junto a otros exlibertarios y se consolidó como una de las opositoras más duras surgidas del propio espacio oficialista.

El mensaje sobre la Oficina de Respuesta Oficial —inspirada en modelos como el “Rapid Response” de la era Trump— llegó en un momento sensible, cuando el Gobierno intenta reposicionar su narrativa digital frente a crecientes críticas. Pagano interpreta la medida como un recurso distractivo: en vez de comunicar resultados económicos concretos, el foco se desplaza hacia la lucha contra presuntas “mentiras” mediáticas.

El trasfondo es económico. Según el INDEC, la inflación mensual fue del 2,9% en enero de 2026, la más alta desde marzo de 2025 y una aceleración de 0,1 puntos respecto al 2,8% de diciembre. Con ese dato, la variación interanual alcanzó el 32,4%. El número alimentó nuevas tensiones internas y externas, en un contexto de creciente desconfianza sobre la precisión del IPC tras la renuncia de Marco Lavagna y la postergación de la actualización metodológica de la canasta.