Realidad editada: el video “mejorado” de Milei corriendo alocadamente en un acto

En las últimas horas volvió a circular en redes un video del presidente Javier Milei corriendo de manera exaltada durante el acto por el sable corvo de San Martín, realizado en San Lorenzo. La escena, registrada por cámaras oficiales y teléfonos celulares, fue luego “mejorada” por el cineasta presidencial.

El responsable de la edición fue Santiago Oría, realizador cercano a Milei y encargado habitual de pulir la estética audiovisual del mandatario. En su cuenta de X, Oría acompañó el clip con una frase celebratoria: “¿Todavía queda alguna duda que es el mejor?”.

El video difundido por el entorno presidencial muestra a Milei enérgico, decidido y enfocado, corriendo entre militantes y colaboradores, con una narrativa épica reforzada por el encuadre, el ritmo y la selección de planos. La versión editada busca transmitir dinamismo, liderazgo y conexión con el público.

Sin embargo, en las imágenes originales —registradas sin edición— el mandatario aparece más desprolijo, con los pantalones algo bajos y una carrera desordenada, lejos del tono heroico que intenta imponer el material difundido luego en redes oficiales.

La comparación entre ambas versiones volvió a poner en primer plano el rol de la construcción audiovisual en la comunicación del Gobierno. Oria no solo registra actos y recorridas, sino que también interviene en el montaje para reforzar un relato político basado en la épica, la espontaneidad controlada y el impacto emocional.

Desde el inicio de su gestión, Milei apostó fuerte a una estrategia digital que combina escenas informales, gestos teatrales y una estética cuidada para amplificar su figura. En ese esquema, el trabajo de edición se volvió una pieza central.