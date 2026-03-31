Hilarante: el periodista Tomás Dente se peleó con los zócalos de su programa

El conductor de "Intensos", por Crónica TV, protagonizó el momento viral de la semana cuando, en medio de una discusión sobre la caída del poder adquisitivo, decidió retar en vivo a su equipo de producción por un zócalo que consideró "injusto". El graph en cuestión decía simplemente: "Nadie llega a fin de mes". Lo que siguió dejó a todos —dentro y fuera del estudio— sin palabras.

Dente sostuvo que hay "una narrativa enquistada en los medios" que quiere vender que lo que pasa en la Argentina "es apocalíptico", y calificó la afirmación del zócalo como una falta de "rigor científico". Para el conductor, la frase era directamente "injusta" con la realidad del país, y reconoció que, si bien existe "una pobreza estructural que estamos intentando erradicar", de ahí a generalizar de esa manera había un salto inaceptable.

Cuando uno de sus panelistas intentó matizarlo señalando que al menos "el 80 por ciento" de los argentinos no llega a fin de mes, Dente lo ninguneó y siguió adelante. "No importa, pero están siendo injustos. Y tampoco hay rigor científico del 80%", disparó, antes de lanzar una advertencia directa a quienes manejan los textos en pantalla.

"Les pido, mis queridos chicos, no sé quién está en el graph, que por lo menos en el programa en que yo esté no seamos tan terminantes e influyentes con la información que ponemos, seamos mesurados, porque si no también alimentamos a la grieta", pidió Dente. Y remató con una chicana a sus colegas: dijo no querer subirse al tren en que viajan "prácticamente todos los periodistas pauteros de este país".

La respuesta de la producción no tardó en llegar —y fue muda pero letal. Sin mediar palabra, el zocalero modificó el texto en tiempo real: donde decía "nadie llega a fin de mes" apareció "es difícil llegar a fin de mes". Un retoque mínimo, quirúrgico, que en el contexto del reto de Dente funcionó como una bofetada en cámara lenta. El conductor no pareció registrarlo —o prefirió no hacerlo.

Pero ahí no terminó todo. Mientras Dente continuaba con su descargo, los zócalos desplegaron una seguidilla de nuevos mensajes que parecían una respuesta coordinada en tiempo real: "Sube la nafta y se esperan más aumentos", "La economía estancada: precios altos, consumo bajo" y "La inflación de marzo podría superar el 3%". El conductor seguía hablando; la pantalla, por su parte, hacía lo propio.

El video del cruce se viralizó de inmediato en redes sociales, donde la mayoría celebró la silenciosa revancha del anónimo empleado. El episodio dejó expuesta una tensión que excede lo anecdótico: la de un periodista que, desde un canal de noticias, prefiere cuestionar al mensajero antes que mirar los datos que el propio mensajero pone en pantalla.