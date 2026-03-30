Archivo: cuando Adorni, antes de enriquecerse, se quejaba por un paquete de salchichas

En las últimas horas, la viralización de un antiguo mensaje en redes sociales de Manuel Adorni ha generado una fuerte controversia política. En 2021, antes de dar el salto a la gestión pública como vocero presidencial, Adorni utilizaba su cuenta de X (entonces Twitter) para exponer situaciones de la vida cotidiana que, según su visión, reflejaban la decadencia argentina.

"Compré un paquete de salchichas que luego me di cuenta que estaba en mal estado. Llamé a Swift para hacer el reclamo. Me acaba de llegar por correo un paté sabor provenzal por las molestias ocasionadas. Este país no tiene desperdicio", escribió en aquel entonces.

Este registro de archivo cobra una relevancia distinta en el presente, dado que el portavoz se encuentra hoy en el centro de una causa por presunto enriquecimiento ilícito. El contraste entre la austeridad del reclamo por un embutido y las cifras que hoy maneja la justicia federal sobre sus activos personales ha alimentado las críticas de la oposición y de diversos sectores sociales.

La situación judicial

La causa contra el vocero presidencial ha tomado impulso recientemente. El pasado 27 de marzo, el fiscal a cargo del expediente solicitó nuevas medidas de prueba para determinar el origen de los fondos que permitieron un incremento patrimonial considerado sospechoso. La investigación busca establecer si los bienes adquiridos y el estilo de vida de Adorni desde su llegada al Gobierno guardan relación con sus ingresos declarados.

Entre las medidas solicitadas por el Ministerio Público, se encuentran requerimientos de información a organismos tributarios y bancarios, así como un peritaje sobre sus declaraciones juradas. El foco está puesto en la velocidad de su capitalización y en presuntas maniobras de corrupción que habrían facilitado este crecimiento económico en un periodo de tiempo reducido.

De la queja ciudadana a la lupa federal

Lo que para el Adorni de 2021 era una ironía sobre el funcionamiento de las empresas y el Estado ("este país no tiene desperdicio"), hoy se vuelve una frase que sus detractores utilizan para señalar las supuestas irregularidades en su gestión. La investigación judicial continúa su curso mientras el vocero intenta sostener su agenda diaria, ahora marcada no por el análisis de la economía doméstica, sino por los requerimientos de los tribunales de Comodoro Py.