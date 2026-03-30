Luis "Toto" Caputo: "Hoy la gente compra termos baratos y de mejor calidad"

Luis "Toto" Caputo volvió a mostrarse optimista sobre la marcha de la economía. En sus últimas declaraciones, el titular del Palacio de Hacienda afirmó que la actividad ya muestra signos claros de recuperación y utilizó un ejemplo cotidiano para explicarlo: la venta de artículos para el hogar. Según el funcionario, el mercado se ha vuelto más eficiente y eso permite que, actualmente, "la gente compre termos más baratos y de mejor calidad".

El termómetro del consumo

Para Caputo, este fenómeno es una prueba de que la baja de la inflación y la apertura de las importaciones están impactando positivamente en el bolsillo. El Ministro sostiene que la mayor competencia obliga a las empresas a ofrecer mejores productos a precios más competitivos, permitiendo que el consumidor medio optimice sus gastos en bienes de uso diario.

Sin embargo, este diagnóstico contrasta con los datos de las cámaras de comercio y consumo masivo, que todavía registran caídas en las ventas. Para muchos analistas, el hecho de que el público busque opciones más económicas no es necesariamente una señal de reactivación, sino una estrategia de ahorro frente a la pérdida del poder adquisitivo.

Autos y casas

El Ministro fue más allá y aseguró que el repunte no se limita a los comercios de barrio. Según su visión, el consumo de bienes durables está creciendo con fuerza. "La gente ahora se compra casas y autos", señaló Caputo, aludiendo a un supuesto récord de operaciones que, por ahora, no se refleja con la misma intensidad en los registros de las concesionarias y las inmobiliarias.

La brecha de datos

Mientras el Gobierno insiste en que la economía ya salió del pozo, los indicadores de la industria y la construcción siguen mostrando números en rojo. La apuesta de Caputo es que esta percepción de "bienestar de góndola" se traslade pronto al resto de los sectores.

Para el equipo económico, el éxito del plan actual depende de que la sociedad empiece a notar estas pequeñas mejoras en el costo de vida. Mientras tanto, el Ministro mantiene su postura: la reactivación ya está en marcha y se nota, según él, hasta en los estantes de los bazares.

por R.N.