Surrealista: la foto de Milei en la Casa Rosada y con la Casa Rosada que se ve por su ventana

La circulación de imágenes oficiales del presidente argentino Javier Milei en redes sociales —especialmente en X— derivó en fenómenos virales donde lo político quedó desplazado por lo visual y lo insólito. Varias de esas fotografías se volvieron tendencia no por decisiones de gobierno sino por detalles repetitivos, gestuales o directamente extraños que los usuarios reinterpretaron con ironía.

El último caso es una fotografía editada por IA que fue tendencia en el que se observa al mandatario sentado en su despacho de la Casa Rosada y en el fondo de la imagen se puede apreciar, observando la ventana, la fachada de la misma Casa Rosada. Un retrato muy particular del Jefe de Estado que utilizando el hashtag Edit, muchos usuarios lo comparan con una escena digna del cineasta David Lynch.

Esta situación insólita recuerda uno de los casos más comentados tras las reuniones de gabinete difundidas por canales oficiales, en las que Milei aparece sentado en la cabecera de una mesa, con campera de cuero, postura rígida, mirada fija y una lapicera en la mano. La reiteración casi exacta de esa escena en distintas imágenes disparó sospechas y bromas: usuarios comenzaron a afirmar que se trataba de “la misma foto reciclada” o incluso de un montaje digital. El tema escaló con rapidez y derivó en hashtags como “maniquí”, en alusión a la aparente inmovilidad del presidente.

Las comparaciones lado a lado de esas fotos reforzaron la percepción de repetición: misma vestimenta, misma inclinación corporal y una expresión facial prácticamente idéntica. En X, publicaciones virales sugerían que “le sacaron una foto y la usan para todas las reuniones”, poniendo en duda la autenticidad de las escenas. Sin embargo, el portal Chequeado demostró que no eran montajes, sino imágenes distintas con leves variaciones en pliegues de la ropa, ángulos y detalles del entorno.

El episodio expuso un rasgo central de la construcción visual del mandatario: una estética casi invariable. La campera de cuero —prenda asociada a su identidad pública—, el peinado voluminoso y una gestualidad contenida funcionan como marca registrada, pero en la lógica de las redes esa repetición se convierte en material humorístico. La rigidez corporal, lejos de transmitir institucionalidad, fue leída por muchos usuarios como artificialidad.

Este tipo de viralización se inscribe en una relación más amplia entre Milei y la cultura digital. Su figura ya era propensa a convertirse en meme incluso antes de asumir la presidencia, debido a su estilo excéntrico, su estética personal y su forma enfática de comunicarse. La lógica de X amplifica esos rasgos: cuanto más reconocible y reiterado es un gesto, más fácilmente se transforma en objeto de parodia o sospecha.

Otras imágenes que circularon con fuerza responden a la misma lógica. Fotografías en las que aparece con idéntica expresión en distintos eventos, o en situaciones formales donde su lenguaje corporal parece congelado, alimentaron la idea de un Milei “copiado y pegado” en la escena política. Incluso cuando las imágenes eran reales, la percepción colectiva tendió a interpretarlas como anomalías.