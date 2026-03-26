Moreno, durísimo con Milei: "Si no pide perdón a Irán, lo van a matar"

En una explosiva entrevista en el stream “2reyes”, conducido por Diego Moranzoni, Guillermo Moreno volvió a sacudir el tablero político con declaraciones peligrosas. Fiel a su estilo verborrágico y sin filtros, el dirigente peronista centró sus críticas en el vínculo diplomático que Javier Milei mantiene con el mundo islámico, específicamente con la República Islámica de Irán.

"Si no pide perdón a Irán, lo van a matar", disparó Moreno, descartando de cuajo que se trate de un conflicto bélico convencional. Para el exfuncionario, el riesgo no reside en una declaración de guerra, sino en una cuestión de honor y códigos culturales que el actual mandatario parece ignorar: "No es un problema de guerra porque Argentina no declaró ninguna guerra. Lo van a matar porque les faltó el respeto y para ellos eso es muy grave".

El "análisis" de la sentencia

Moreno sostuvo que la solución es puramente administrativa y gestual, aunque de carácter urgente. Según su visión, el Presidente debería enviar una carta formal de disculpas antes de que la situación pase a un punto de no retorno. "Le faltó el respeto al pueblo y a sus autoridades. Lo que tiene que hacer, antes de que salga la sentencia, es pedir perdón", enfatizó.

En uno de los tramos más ácidos de la charla, Moreno calificó a Milei como un actor "marginal" en el escenario geopolítico, sugiriendo que, en caso de un conflicto mayor, el país no dudaría en soltarle la mano:

"Nadie se va a ocupar de Milei. Es tan marginal que nadie se va a preocupar y queda a merced. Me da pena si lo matan. Van a entregar al pichi del club".

Contra el periodismo y "la sentencia"

El dirigente también se tomó un tiempo para arremeter contra el periodismo oficialista, apuntando directamente contra Esteban Trebucq, a quien llamó "tarado" por no comprender la gravedad de sus advertencias. "Yo estoy defendiendo más a Milei que él, diciéndole que pida perdón", aseguró, reforzando que sus dichos no son una amenaza, sino un "análisis político conociendo a los actores".

Para cerrar, Moreno dejó una advertencia final sobre el aislamiento que, según él, sufrirá el Presidente: "Cuando Milei esté solito y no haya pedido perdón, la sentencia la van a ejecutar. Son pueblos de miles de años, lo van a entregar por una galletita".