Hasta María Eugenia Vidal se burló de Adorni tras su conferencia

Manuel Adorni encabezó una conferencia de prensa en la Casa Rosada marcada por la tensión tras la difusión de información sobre viajes y bienes personales que generaron controversia pública. Desde el inicio, buscó delimitar el terreno de la discusión: “Hay un intento de instalar temas que no tienen que ver con mi función”, sostuvo ante los periodistas, y remarcó que su foco está puesto “exclusivamente en la gestión”. En varios pasajes, evitó profundizar sobre las cuestiones más sensibles y reiteró que no se apartará de su rol institucional.

Consultado de manera directa sobre los episodios que motivaron el escándalo, Adorni fue tajante: “No voy a hablar de mi vida privada”, afirmó, marcando un límite que repitió en más de una oportunidad durante el intercambio. También señaló que “todo lo que corresponde a mi situación patrimonial está en regla y presentado ante los organismos que corresponden”, y agregó que “no hay nada que ocultar”. Sin embargo, ante repreguntas insistentes, optó por respuestas breves o por volver a su eje discursivo: “Mi responsabilidad es comunicar las decisiones del Gobierno, no responder sobre cuestiones personales”.

En otros tramos de la conferencia, el funcionario intentó desactivar el impacto político del caso al calificarlo como “operaciones” y “versiones malintencionadas”. “Se está buscando desviar la atención de los temas importantes”, dijo, y aseguró que continuará con su agenda habitual. También defendió su conducta al sostener que “no hay incompatibilidades ni irregularidades”, aunque evitó dar detalles concretos sobre fechas, financiamiento o uso de recursos en los viajes cuestionados.

El tono y la estrategia de Adorni evocaron antecedentes en la política argentina, como cuando María Eugenia Vidal, en 2016, decidió referirse públicamente a su separación. En aquella ocasión, Vidal brindó precisiones personales para cerrar el tema y evitar especulaciones, al señalar que se trataba de una decisión tomada “con respeto y cuidado por la familia”. A diferencia de ese episodio, el vocero optó por el hermetismo y la negativa a brindar detalles, lo que dejó abiertas preguntas en el ámbito periodístico.

En redes sociales, la ex gobernadora bonaerense le recordó al coordinador de ministros su pasado de tuitero y la postura que sostenía sobre que todo funcionario debia rendir cuentas de su privacidad. Utilizando un simpático meme y reflotando un tuit que el mismo Adorni posteó, la dirigente del PRO compartió el siguiente mensaje de marzo de 2016. "Bien Vidal dando explicaciones sobre su separación. Es lo que debe hacer. Su vida privada por desgracias es pública en su caso", fue el mensaje que Adorni escribió hace diez años en su cuenta Twitter.

El llamado “escándalo Adorni” se desató a partir de la revelación de un vuelo a Nueva York que el funcionario habría realizado junto a su esposa, que no ejerce ninguna función publica, en el avión presidencial circunstancias que despertaron severos cuestionamientos. El viaje coincidió con días de actividad oficial en el denominado Argentina Week, lo que derivó en pedidos de aclaración sobre si se trató de una misión institucional o termino siendo de carácter personal. La falta de precisiones públicas, por parte del funcionario, alimentó la controversia.

A ese episodio se sumó la difusión de un viaje a Punta del Este junto a su familia, también bajo escrutinio mediático por posibles inconsistencias en la declaración de gastos y la naturaleza del traslado. Distintas fuentes señalaron que el itinerario y los costos del viaje no habían sido detallados con claridad, lo que incrementó las dudas sobre la transparencia del funcionario en el manejo de su agenda privada y pública.

Finalmente, otra arista del escándalo gira en torno a una propiedad en Exaltación de la Cruz que, según trascendió, no habría sido declarada oportunamente en sus registros patrimoniales. Este punto es considerado el más delicado, ya que podría implicar eventuales irregularidades administrativas. Aunque Adorni aseguró que “todo está en regla”, evitó dar explicaciones específicas, lo que mantiene el tema en el centro del debate político y mediático.

Tras la cuestionada conferencia de prensa que el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ofrecío en Casa Rosada; la ex gobenadora bonaerense María Eugenia Vidal hizo uso de las redes sociales para referirse a lo declarado por el funcionario.