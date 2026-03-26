Milei vs Alberto Fernández: el caso Agostina Páez reaviva la grieta política

El caso de Agostina Páez, la argentina detenida en Brasil por un hecho de discriminación racial, expone mucho más que un expediente judicial: revela cómo, en la Argentina, incluso una negociación consular termina absorbida por la lógica de la grieta, la disputa de poder y la apropiación política del resultado.

Páez fue arrestada el 16 de enero de 2026 en Río de Janeiro, tras protagonizar un episodio de insultos racistas en un bar. Desde entonces quedó sometida al sistema judicial brasileño, con arresto domiciliario y restricciones de salida. En ese marco, cualquier posibilidad de regreso dependía no de decisiones políticas argentinas sino de una ingeniería jurídica: lograr que la pena pudiera cumplirse en territorio nacional. Ahí comienza la verdadera historia.

Desde Cancillería, la versión oficial fue contundente. En palabras del canciller Pablo Quirno: “Desde el primer día estamos en contacto con el caso… Tuvimos una gestión coordinada con la defensa, en el marco del tratado de cooperación judicial entre Argentina y Brasil”. La Oficina de Respuesta Oficial reforzó esa línea con un comunicado técnico: “El punto clave de la gestión consular ocurrió este 19 de marzo… esa nota garantizó que Agostina pudiera cumplir el proceso y la pena en territorio argentino”. Y remató con una advertencia política: “No se dejen mentir por operadores de cuarta que… quieren llevarse el rédito de una gestión que debió ser y efectivamente fue de la Cancillería argentina”.

Pero esa versión chocó de frente con otra. La diputada Marcela Pagano no solo cuestionó al Gobierno, sino que se atribuyó un rol central. En un mensaje directo, afirmó: “Mi escrito se presentó 15 días atrás y en el marco del expediente”. Y fue más allá: denunció que el oficialismo “salió a festejar mintiendo” y acusó al canciller de estar “inmiscuyéndose en el poder Judicial de otro Estado”. Y en esa reconstrucción aparece un actor clave: Alberto Fernández.

Según dejó trascender Pagano, el expresidente habría intervenido mediante contactos políticos de alto nivel, presumiblemente con Luiz Inácio Lula da Silva. Sin confirmación oficial, esa versión instala la hipótesis de una diplomacia paralela, basada en vínculos personales más que en canales institucionales, como había sucedido hace dos semanas con el caso del gendarme Nahuel Gallo, liberado por Venezuela tras un año de detención ilegal.

Ahí se configura el primer gran contrapunto: Bullrich vs. Pagano.

La ministra de Seguridad respondió con dureza y llevó la disputa al terreno moral. “La Diputada Pagano y el ex Presidente Alberto Fernández… habrían condicionado el contacto a un agradecimiento público. La familia no aceptó”, afirmó. Y agregó: “No se dejen engañar por operadores. Ya lo vimos: usan el dolor de una familia para hacer política”. Frente a esa acusación, la lógica oficial se refuerza: el Estado trabaja; otros especulan. Pagano, en cambio, plantea lo opuesto: que el Gobierno miente y que la gestión real ocurrió por fuera de Cancillería. Y que por la politización el acuerdo se trabó: Páez deberá permanecer entre 15 y 20 días más en Brasil.

El segundo eje del conflicto escala aún más: Milei vs. Fernández.

El presidente Javier Milei intervino en redes con un mensaje que, aunque no menciona directamente el caso, encuadra el tono del oficialismo mientras retuitea una noticia de La Derecha Diario: “IRRESPONSABLES… Golperto… estiró la cuarentena porque le medía bien… Esa locura nos costó 100.000 vidas adicionales”. El uso del apodo “Golperto” no es casual: busca desacreditar cualquier legitimidad del expresidente. Pero hay un dato clave que atraviesa toda la discusión: el factor decisivo fue jurídico, no político.

El caso Páez, en definitiva, expone dos niveles de realidad. Uno, concreto: una causa judicial en Brasil que se encamina a una resolución técnica basada en cooperación internacional. Otro, político: una disputa feroz por el crédito de esa resolución. Entre ambos niveles hay una tensión estructural. Porque mientras la justicia brasileña opera con tiempos y reglas propias, la política argentina necesita resultados inmediatos y relatos claros.

por R.N.