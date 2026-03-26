Jorge Rial tras la mediación fallida con Milei: "Huye del cara a cara"

La Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, la cuenta surgida de Casa Rosada, lanzó un comunicado ante los diversos escándalos del gobierno por $Libra y el caso protagonizado por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con sus vuelos y bienes sin declarar.

"Durante la última semana se multiplicaron las mentiras descaradas, las campañas de difamación y las operaciones mediáticas sobre supuestos conflictos, renuncias y cambios inexistentes en el Gobierno. Estas son tan solo algunas de las operetas de los últimos días. Este tipo de operaciones no es nuevo: forman parte de un patrón coordinado y malicioso de desinformación, con el mismo mecanismo y los mismos objetivos desestabilizadores de siempre", afirmó la Oficina, creada en febrero de 2026 y comandada por Juan Pablo Carreira.

"Pero esta última semana fueron peores que nunca, inventando las cosas más delirantes que se hayan dicho sobre funcionarios de un Gobierno. El Presidente Javier Milei y su Gabinete responden con resultados concretos y hechos irrefutables. Seguiremos cumpliendo el mandato por el que los argentinos de bien nos votaron: ordenar la economía, achicar el Estado, asegurar el orden público y avanzar con las reformas profundas que el país necesita", concluyó el usuario gubernamental de la ex Twitter.

En su cuenta personal, el mismo Milei reposteó la publicación y agregó: "Pelear contra el statu quo. Fin". Inmediatamente, por el mismo canal de comunicación, el periodista Jorge Rial compartió el mensaje del mandatario libertario y, dirigiéndose al presidente, mensajeó: "Hoy lo estuve esperando en la mediación del juicio que usted presentó. Pero brilló por su ausencia. Una lástima. Tenía cosas para decirle. Pero huye del cara a cara solo lo hace con los periodistas del régimen. Fin".

El conflicto entre el Jefe de Estado y el periodista escaló desde el terreno mediático hacia el judicial, al punto de derivar en una instancia de mediación obligatoria previa a una eventual demanda. El origen de la disputa se remonta a una serie de críticas públicas que Rial comenzó a emitir con mayor intensidad a partir de 2025, en el contexto del enfrentamiento abierto entre el gobierno libertario y amplios sectores del periodismo. En ese marco, el mandatario había expresado que “el 99% del periodismo” estaba compuesto por “operadores, mentirosos y ensobrados”, una definición que funcionó como telón de fondo del choque con el conductor.

El conflicto con Milei se volvió personal a partir de declaraciones cruzadas en redes sociales y medios, donde Rial redobló sus críticas y advirtió que iba a “dar pelea” contra el Gobierno. Desde la Casa Rosada, el presidente y su entorno interpretaron estos dichos como agravios y posibles injurias, lo que motivó la activación de instancias legales. La mediación surge así como un paso previo obligatorio en el marco de un diferendo que combina cuestionamientos políticos, acusaciones públicas y el estilo confrontativo que caracteriza tanto al mandatario como al periodista.

En términos ideológicos, el enfrentamiento también refleja dos posiciones antagónicas: por un lado el líder libertario proclamando la llamada “batalla cultural” contra lo que define como “la casta” y el periodismo tradicional, frente a un Rial que, desde su rol mediático de hace décadas, se posiciona como crítico del ajuste, de las políticas oficiales del gobierno de LLA y de lo que considera prácticas contradictorias dentro del propio gobierno.

El caso de Rial no es aislado y existen antecedentes. A lo largo de su trayectoria política, Milei ha protagonizado múltiples enfrentamientos con periodistas que a veces derivaron en conflictos legales o instancias de conciliación. Hace varios años, el entonces diputado porteño tuvo cruces con figuras como Facundo Pastor, a quien llegó a advertirle “preparate para correr”.

En este contexto actual, la mediación con el conductor televisivo aparece como un capítulo más dentro de una relación conflictiva entre el Presidente y parte del periodismo argentino.