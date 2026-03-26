Diego Giacomini: "Karina es como Javier, pero con un IQ muchísimo más bajo"

Fue el mejor amigo de Javier Milei mucho antes de que el "león" soñara con la banda presidencial. Juntos escribieron libros que cimentaron la teoría libertaria en Argentina y fue él, en rigor, quien lo introdujo en los dogmas de la escuela austríaca. Pero hoy, Diego Giacomini observa el fenómeno desde una distancia crítica y con una honestidad brutal. En una entrevista con Baby Etchecopar, el economista desnudó la dinámica de poder en la Casa Rosada y apuntó sin vueltas contra el círculo más íntimo del mandatario: Karina Milei.

El vacío del "ex mejor amigo"

Para Giacomini, el ascenso de "El Jefe" no se explica por mérito político, sino por una orfandad vincular. "Yo era la única persona en la cual Javier confiaba, respetaba y le aceptaba que me cagara a pedos", recordó. Según su análisis, cuando la relación profesional y personal se terminó —en lo que define como un "divorcio" donde la cuenta de sumas y restas ya no cerraba—, Milei quedó desprotegido.

"Él, como no tiene esta historia de interactuar con gente, lo evaluó como una traición", explicó Giacomini. Ante la pérdida de su único referente de confianza y crítica, el hoy Presidente se refugió en el único lazo que siente inquebrantable: su hermana.

Hansel, Gretel y la falta de "instrumental"

La definición sobre la Secretaría General de la Presidencia fue demoledora. Giacomini describió a Karina como un espejo de Javier en su "pobreza de acción humana", pero con una diferencia clave: "Tiene un IQ muchísimo más bajo". Según el economista, ella aprovechó la salida de los amigos históricos para acaparar un poder que no sabe manejar.

La comparación utilizada para describir al binomio gobernante es sombría: "Son como Hansel y Gretel". Dos figuras que se apoyan mutuamente en medio de un bosque desconocido, creyéndose "todopoderosas" frente a una oposición que, según Giacomini, ignoran por falta de roce con la realidad.

"La gente, cuando ha tenido muy poco roce en la vida, es más fácil que se crean las pavadas circunstanciales y se auto suban a la cima del Everest sin tener el instrumental", sentenció.

Para quien fuera su socio intelectual, la actual gestión es el resultado de dos personas que se "entronaron" sin las herramientas necesarias para habitar la cumbre. En el diagnóstico de Giacomini, la política no ha moderado a Milei, sino que lo ha encerrado en un búnker emocional donde la única voz que se escucha es la de una hermana a la que le adjudica una capacidad intelectual muy por debajo de la del Presidente.