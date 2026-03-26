El vergonzoso elogio del documentalista de Milei a Adorni

"Que cagazo le tienen a Adorni en modo conferencia. Por eso lo quieren bajar a toda costa. No van a poder", posteó Santiago Oría en su cuenta de X. El documentalista libertario y Director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia de la Nación mensajeó en apoyo al Jefe de Gabinete, tras su cuestionada conferencia de prensa, acompañando con una imagen del mismo Manuel Adorni, pero agregándole musculatura a través de alguna aplicación de IA.

El cineasta que realizó "Milei - La Serie" y adaptó el libro “Pandemics” del economista libertario en un mediometraje viral para redes sociales, se sumó a la campaña interna del gobierno para sostener al coordinador de ministros en su puesto, tras el escándalo de los vuelos y los bienes inmuebles no declarados. Ferviente mileísta, el egresado de la Fundación Universidad del Cine (FUC) es considerado el máximo responsable de todo el contenido visual referido al presidente: spots oficiales, estética digital y videos de redes.

Sin embargo, lejos de los elogios de Oria, la conferencia de prensa encabezada por Adorni en la Casa Rosada se desarrolló en un clima de marcada tensión, atravesado por las insistentes consultas de los periodistas sobre los escándalos vinculados a viajes y presuntas inconsistencias patrimoniales. Desde el inicio, el funcionario estuvo presionado y buscó fijar una posición defensiva acotando el alcance de sus respuestas: “Estoy acá para hablar de la agenda de Gobierno”, sostuvo, en un intento por delimitar el eje de la conferencia frente a un temario que rápidamente derivó hacia su situación personal.

A medida que avanzaron las preguntas, Adorni fue interpelado por los vuelos a Nueva York y a Punta del Este, así como por la existencia de una propiedad en Exaltación de la Cruz que, según distintas versiones periodísticas, no habría sido declarada. Frente a ese escenario, el vocero reiteró una línea discursiva basada en la negación de irregularidades pero sin brindar detalles específicos: “No hay ninguna irregularidad, todo está en regla”, afirmó. Sin embargo, evitó precisar fechas, modalidades de financiamiento o encuadres administrativos de los viajes, lo que generó nuevas repreguntas en la sala.

El momento más tenso se produjo cuando varios cronistas insistieron sobre su situación personal y patrimonial. Allí, el funcionario marcó un límite explícito: “No voy a hablar de mi vida privada”, respondió de manera tajante, frase que repitió en más de una ocasión. “Me parece que hay un intento de correr el eje de la discusión”, agregó, y remarcó que “lo que tenga que ver con cuestiones personales no forma parte de esta conferencia”. Ante la insistencia sobre si los viajes habían sido financiados con recursos propios o si existía algún tipo de beneficio por su cargo, volvió a esquivar definiciones concretas: “Todo lo que corresponde está debidamente presentado donde tiene que estar”.

En otros pasajes, Adorni buscó deslegitimar las denuncias mediáticas al calificarlas como “versiones malintencionadas” y “operaciones”. “Se dicen muchas cosas sin ningún sustento”, señaló, al tiempo que defendió su conducta: “No tengo absolutamente nada que ocultar”. También insistió en que su rol es institucional: “Mi función es comunicar las decisiones del Presidente y del Gobierno, no dar explicaciones sobre cuestiones que no hacen a la gestión”. Esa línea fue sostenida incluso cuando se le preguntó directamente por la supuesta propiedad no declarada, ante lo cual respondió de forma general: “Mi situación patrimonial está en regla”.

La conferencia concluyó sin que el vocero ofreciera precisiones sustantivas sobre los puntos más sensibles del escándalo, pero dejando en claro su estrategia comunicacional: negar irregularidades, evitar detalles y rechazar cualquier abordaje sobre su vida privada. El intercambio, marcado por la insistencia periodística y las respuestas evasivas, reflejó la dificultad del Gobierno para contener el impacto político de las denuncias y la decisión del funcionario de no ampliar información más allá de afirmaciones generales.