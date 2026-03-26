El furioso mensaje por WhatsApp de Mayra Mendoza a Kicillof

Mayra Mendoza volvió a quedar en el centro de la escena política tras la filtración de un mensaje de WhatsApp enviado a un grupo de jefes comunales peronistas, en el que cuestionó con dureza la postura del gobernador bonaerense Axel Kicillof frente a la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner. En ese intercambio privado, que luego trascendió públicamente a través de distintas fuentes periodísticas, Mendoza reprochó lo que consideró una falta de respaldo político explícito del mandatario provincial hacia la ex presidenta, en un contexto que el kirchnerismo interpreta como de persecución judicial.

El trasfondo del conflicto está vinculado a las causas judiciales que enfrenta Kirchner, particularmente aquellas en las que recibió condenas en primera instancia, como la vinculada a la obra pública, lo que derivó en denuncias de “lawfare” por parte de su espacio político. Desde ese encuadre, Mendoza planteó en el chat la necesidad de una defensa más contundente y coordinada por parte de todo el peronismo bonaerense. “No se puede mirar para otro lado”, habría señalado, según reconstrucciones periodísticas, y apuntó directamente a la actitud de Kicillof, a quien le reclamó mayor compromiso político en la defensa de la ex mandataria.

"Esta declarando CFK, Axel al menos disimula la falta de ínterés y de respeto que tenes por la mujer que (esta presa siendo inocente y con ella el peronismo proscripto) te dio la posibilidad de ser gobernador", fue el mensaje atribuido a la camporista que los medios difundieron. La interpelación no fue solo conceptual sino también personal. Mendoza, una de las dirigentes más cercanas a Cristina Kirchner, habría cuestionado la estrategia del gobernador de mantener un perfil más moderado frente a la escalada judicial, en contraste con el tono confrontativo del kirchnerismo duro.

“Compañeros, lo que está pasando con Cristina es gravísimo y no podemos mirar para otro lado. No es un tema personal, es un ataque al peronismo y a todo lo que representamos”, sostuvo la dirigente, para luego el mensaje habría escalado hacia una interpelación directa al gobernador Axel Kicillof: “Necesitamos que Axel sea claro y firme. No alcanza con el silencio o con declaraciones tibias. Hay momentos donde hay que definirse”. Esta parte es una de las más citadas por distintas crónicas, en las que se destaca el reproche por una supuesta falta de posicionamiento contundente.

El episodio se inscribe en una serie de cruces previos entre Mendoza y el mandatario provincial. En distintas oportunidades, la intendenta había marcado diferencias sobre la conducción política en la provincia y el armado electoral. También hubo tensiones por la distribución de recursos y el rol de los intendentes en la toma de decisiones estratégicas. Estas fricciones reflejan una interna más amplia dentro del peronismo bonaerense, donde conviven sectores con distintos grados de alineamiento con la ex presidenta.

El trasfondo más profundo es el progresivo distanciamiento político entre la ex Jefa de Estado y quien fue su ministro de Economía en su segundo mandato, pese al vínculo histórico que los une. Si bien el gobernador fue uno de los principales cuadros surgidos del kirchnerismo, en los últimos tiempos buscó construir mayor autonomía en su gestión y en su proyección política.

Esa búsqueda generó incomodidad en el núcleo más cercano a la ex mandataria, que observa con recelo cualquier intento de diferenciación. El mensaje de Mendoza, en ese sentido, no solo apuntó a una coyuntura judicial específica, sino que también expuso las tensiones latentes en la conducción del espacio y la disputa por el rumbo político del peronismo en la provincia de Buenos Aires.