Confirman un plan narco para atentar contra el gobernador Pullaro

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, confirmó que el área de Inteligencia de la Provincia detectó un plan para atentar contra la vida del gobernador Maximiliano Pullaro. La información se hizo pública luego de varios operativos de fuerzas especiales en Rosario e Ibarlucea, donde se encontró un arsenal armamentístico que era parte de la logística de la banda narco conocida como "Los Menores".

Cococcioni señaló que el armamento incautado "no son armas que se usan para robar un quiosco" y que estaban preparadas para "un golpe mucho más importante", lo que, según las informaciones recabadas, concuerdan con la hipótesis de un posible ataque a la máxima figura institucional de la Provincia. "Teníamos varias fuentes que señalaban esa posibilidad. Haber encontrado esas armas fue, dentro de todo, una buena noticia, porque fue la confirmación de que los informes eran correctos", dijo el funcionario provincial en diálogo con el programa Que Quede Claro, por LT10.

En los operativos se secuestraron armamento enterrado, cientos de municiones, dinero en efectivo y vehículos. Entre lo incautado figuran dos fusiles de uso militar, seis pistolas semiautomáticas y seis armas de caza. El material fue hallado en una vivienda de Ibarlucea y en un domicilio del barrio 7 de Septiembre, en el noroeste de Rosario, área vinculada a la organización investigada.

"Desde que se endureció el régimen penitenciario para presos de alto perfil, las amenazas sobrevolaban. Trabajamos con información de inteligencia de varias fuentes para anticiparnos y contrarrestar estas amenazas contra la seguridad pública", indicó el ministro.

A raíz de lo sucedido, Cococcioni recomendó a Pullaro extremar los cuidados. "Le sugerimos aumentar los umbrales de seguridad en los edificios públicos. Ya no es una sugerencia verbal, sino que se plasmó en un informe por escrito", concluyó Cococcioni sobre las nuevas medidas que rodearán al gobernador y a su entorno.

La información del ataque frustrado recordó un episodio de la historia reciente de la Provincia, cuando una banda atentó contra el entonces gobernador Antonio Bonfatti. El 11 de octubre de 2013, encapuchados efectuaron 20 disparos contra la casa del entonces primer mandatario provincial, en Rosario. A raíz de ese hecho, fue condenado un ex policía.