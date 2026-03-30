Milei duplicó el presupuesto de viáticos y viajes al exterior respecto del año pasado

A pesar de la política de ajuste por parte del gobierno, Presidencia duplicó este año el ítem de “gasto en viáticos y pasajes” de la Secretaría General de la Presidencia. El sector gubernamental que maneja Karina Milei se encarga de gestionar los desplazamientos del mandatario libertario por el mundo y en 2026 pegó un salto del 62,5 por ciento. A fines de 2025 se habían ejecutado unos $2.531 millones en ese concepto, mientras que para este año se proyectan gastar $4.112 millones.

El incremento es coherente con el raid aéreo en el que entró Javier Milei en los últimos 60 días, con las visitas a Davos, Miami, Nueva York, Madrid, Budapest y Santiago de Chile. El Jefe de Estado ya lleva acumulados 116 días —casi cuatro meses— fuera de la Argentina en lo que va de su gestión, según los datos del Presupuesto Abierto que fueron analizados por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) para Página/12, en una nota publicada por el periodista Matías Ferrari.



Un hecho curioso es la mencionada en la Decisión Administrativa 9/2026, publicada en el Boletín Oficial a fines de febrero, que limitó la integración de las comitivas al exterior a “un máximo de un funcionario o una autoridad por cada evento internacional”, con el objetivo declarado de “promover una gestión eficiente de los recursos del Estado”.Sin embargo, la norma quedó inmediatamente en desuso al descubrirse que Bettina Angeletti, esposa del Jefe de Gabinete Manuel Adorni, viajó a New York en el avión presidencial en el marco del evento Argentina Week.

Las fotos de Angeletti formando parte de una comitiva de la que no tendría que haber participado desató no sólo el vendaval de sospechas sobre el patrimonio de Adorni, sino que centró la atención sobre los gastos y los motivos de las giras presidenciales. Un grupo de 13 diputados nacionales, encabezados por Nicolás Trotta, presentó un pedido de informes para saber cuánto gastó el Estado hasta ahora en los viajes de Milei y sus ministros.

La lupa de los diputados está puesta en el carácter privado y partidario de buena parte de los viajes, que carecieron de agendas bilaterales con otros mandatarios o de actividades institucionales a la altura de un representante del Estado Argentino. En diciembre de 2025, Milei viajó a Oslo, Noruega, para celebrar el premio Nobel de la Paz que recibió la activista venezolana Corina Machado. Una gira frustrada debido a que ambos no pudieron cruzarse en la entrega.

Por otro lado, el presidente asistió a la capital española en un evento privado organizado por la derecha ibérica llamada “Madrid Economic Forum”, donde Milei se reunió con Santiago Abascal, líder del partido ultraderechista VOX, y luego con el economista Jesús Huerta de Soto. Más tarde recibió el “premio conmemorativo en honor al economista Ludwig von Mises”, otorgado por el académico Philipp Bagus.

En Madrid, Milei se alojó en la suite presidencial del Hyatt Regency Hesperia, que ronda los 5.200 euros la noche, a lo que habría que sumarle todo lo que insumió el gasto para ceremonial y el resto de la comitiva, además del combustible y el estacionamiento del avión ARG 01, destacó el mismo informe. La última de las giras, del fin de semana pasado, fue hacia Hungría, para participar de la Conferencia de Acción Conservadora (CPAC), en este caso el líder libertario optó por viajar solo con su hermana Karina y el canciller Pablo Quirno.

Por eso, el pedido de informes de los diputados opositores apuntó a que “debe determinarse la finalidad y la financiación de estos viajes del Presidente” porque está la sospecha de que “no responden ni mínimamente a objetivos institucionales, debidamente fundados y evaluables en términos de resultados para nuestro país”.

Hasta mediados de marzo, la Secretaría General de la Presidencia había declarado en viajes unos $361 millones de pesos, alrededor de 260 mil dólares. El interrogante es qué cifra declara Presidencia a lo largo del año, cuando la ejecución presupuestaria en la materia se asienten. En 2025, por ejemplo, se habían presupuestado $1.665 millones y se terminaron gastando $2.531 millones.

De acuerdo con el análisis de Salinas, Milei lleva realizados 37 viajes al exterior en lo que va de su mandato. Las distintas giras le insumieron unos 116 días en total, lo que redunda en que el Presidente pasó hasta ahora el 14% del tiempo de su gestión fuera de la Argentina. Son casi cuatro meses. A ese dato contundente se le agrega la cantidad enorme de veces que Milei viajó a Estados Unidos: fueron 16 en total. Le siguen Italia con 5, España con 4 y otros países como Brasil, Suiza y El Vaticano con 3.