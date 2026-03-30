Quién es el alumno que mató a un compañero en una escuela de Santa Fe

Un violento episodio sacudió este lunes por la mañana a la ciudad de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, cuando un alumno ingresó armado a una escuela y asesinó a un compañero. El hecho ocurrió en la Escuela N°40 Mariano Moreno, minutos después del inicio de la jornada.



Según confirmaron autoridades locales, el atacante —un adolescente de entre 15 y 16 años— sacó un arma de su mochila y comenzó a disparar contra otros estudiantes que se encontraban en el patio interno, donde esperaban el izamiento de la bandera alrededor de las 7:15 hs. Como consecuencia, un alumno de 13 años murió y al menos otros dos resultaron heridos.

Ante los medios, el secretario de Gobierno municipal, Ramiro Muñoz, indicó que el hecho fue advertido inicialmente por el centro de monitoreo, al detectar una situación inusual cuando los alumnos comenzaron a salir corriendo del establecimiento. De acuerdo con los primeros datos, el agresor habría utilizado un arma de fuego de grueso calibre.

“Tomamos conocimiento a través del centro monitoreo municipal. Los chicos estaban haciendo la vigilancia y notaron una situación atípica, al notar que todos los chicos salían corriendo del colegio”, agregó el funcionario quien señaló que el menor habría utilizado una escopeta.

Docentes de la institución señalaron que el joven no tenía antecedentes de conducta violenta y que su comportamiento previo no había encendido alertas, lo que genera aún más conmoción en la comunidad educativa. Fuentes oficiales confirmaron que el agresor tiene 15 años y que cursa tercer año en el establecimiento. La víctima, en tanto, iba a primer año.

.Las autoridades investigan ahora cómo el menor accedió al arma y las circunstancias que desencadenaron el ataque en un poblado en el que nunca tuvo antecedentes de ese tipo de crimen. San Cristóbal es una ciudad santafesina, cabecera del departamento San Cristóbal, fundada en enero de 1894 y ubicada a 179 km al norte de la ciudad capital Santa Fe