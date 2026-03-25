"Peaky Blinders" marca tendencia entre las celebridades

Debido al estreno de la película “Peaky Blinders: El hombre inmortal” en Netflix, figuras como Carlos Tévez y Juan Sebastián Verón aparecieron en las redes emulando los looks de la legendaria pandilla mafiosa de Birmingham, un gesto que anticipa la estética de la próxima temporada otoño-invierno en Argentina y confirma la vigencia de un fenómeno que traspasa las pantallas.



El universo Shelby, que regresa en esta producción para cerrar definitivamente la historia de la serie inglesa, volvió a provocar esa mezcla de fascinación popular y sofisticación estilística que ya había marcado su paso por la televisión.Desde el gris sideral de Birmingham hasta las pasarelas y las calles de Buenos Aires, el fenómeno Peaky Blinders ha dejado de ser una ficción televisiva para convertirse en un manifiesto visual. La saga de Steven Knight, que sigue a la familia Shelby desde la posguerra de 1919, supo construir una estética tan sólida como su narrativa. Trajes de tres piezas, abrigos pesados, chalecos ceñidos, camisas de cuello rígido, botas oscuras y la infaltable gorra plana definieron un estilo que mezcla rigor sartorial, espíritu callejero y un aire de autoridad silenciosa. Esa elegancia dura, casi afilada, fue clave para potenciar la imagen del irlandés Cillian Murphy, convertido en icono de moda invernal en Europa gracias a la caracterización de Thomas Shelby.



Marca de autor. La industria del diseño adoptó pronto ese lenguaje visual. La sastrería tradicional británica encontró en la popularidad de la serie una nueva oportunidad, reinterpretar su legado y atraer a una generación que buscaba prendas con historia y carácter.

En ese proceso, algunos referentes internacionales consolidaron la tendencia. David Beckham fue uno de los primeros en apropiarse del espíritu Peaky, incorporando sus líneas y texturas a colecciones de Kent & Curwen y posando él mismo con el sello de ese dandismo rudo que define al clan Shelby. Matthew McConaughey también ensayó versiones del look en eventos públicos, confirmando que el estilo trascendía fronteras, acentos y profesiones.



La difusión global se amplificó con la campaña del film, que contó con la estrella del Paris Saint Germain, el francés Ousmane Dembélé, encarnando al protagonista en un clip promocional donde replicó los trazos esenciales del vestuario: traje oscuro, corbata estrecha, sobreabrigos con caída dramática y la gorra como emblema. Su participación funcionó como puente entre la moda, el deporte y el cine, dando al fenómeno una nueva dimensión cultural.



En Argentina, la adopción del look adquirió un tono propio. Carlos Tévez protagonizó un video en el que se presentaba como un Shelby criollo, entre guiños futboleros y frases en inglés deformado, mientras posaba con el traje entallado y la gorra ladeada. A su vez, Verón replicó la estética en otra pieza promocional, donde jugó con la severidad característica del personaje y la ironía del contexto local.

Esas apropiaciones, entre homenaje y humor, funcionaron como estrategias de difusión, pero también como la confirmación de que el estilo Peaky encontró en el otoño argentino un terreno ideal para reemerger.



Colección 2026. La llegada de la temporada fría vuelve a poner en primer plano esta silueta que combina sobriedad y presencia. Tonos carbón, azul profundo y marrones apagados dominan la paleta; las lanas pesadas y los tejidos táctiles definen la textura; la sastrería a medida recupera protagonismo en un mercado saturado de informalidad. El atractivo del estilo Shelby reside en ese equilibrio entre tradición y rebeldía, entre la elegancia clásica y una actitud desafiante que seduce por su intensidad visual. Más de una década después del estreno de la serie, lo que surgió como la recreación de una banda criminal de Birmingham se convirtió en un lenguaje universal.

Su estética se replica en pasarelas, campañas publicitarias, alfombras rojas y ahora también en la antesala del invierno argentino.

La serie “Peaky Blinders”, con su mezcla de historia, moda y mito, demuestra que hay ficciones capaces de trascender su tiempo y volverse parte del paisaje cultural. En cada gorra plana, cada abrigo de paño y cada chaleco abotonado, perdura la sombra de los Shelby, todavía dispuestos a marcar tendencia desde un mundo que parece remoto pero sigue latiendo en la imaginación colectiva.