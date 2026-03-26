Reportajes insolentes, el arte de maltratar

La escena ya no sorprende, pero sigue incomodando. Un entrevistador sonríe mientras formula una pregunta que no busca una respuesta sino una reacción. El invitado duda, se tensa, intenta sostener el juego. La risa aparece, pero es breve, casi nerviosa. Lo que sigue es un intercambio donde el límite entre el humor y la agresión se vuelve difuso. En esa zona gris se instala una de las tendencias más llamativas del ecosistema digital: la violencia verbal vestida de incomodidad como espectáculo.



El fenómeno encuentra en Matías Bottero a uno de sus exponentes más visibles. Desde su canal de YouTube, el creador construyó un formato que replica, con impronta local, la lógica del maltrato lúdico. Conversaciones atravesadas por chistes negros, ironías punzantes y una insistente voluntad de agredir sin palabras explícitas. Su ciclo titulado “Entre dos suculentas” y presentado como “la peor entrevista de tu vida”, convocó a figuras del espectáculo argentino como Pachu Peña, Carmen Barbieri, Esteban Lamothe, Juliana "Furia" Scaglione y Coscu, quienes aceptan someterse a un dispositivo donde la irritación es la regla.



Comedia negra. El corazón del formato está en la provocación constante. No se trata de una entrevista tradicional, sino de una performance donde el entrevistador interpela con sarcasmo y el entrevistado oscila entre la complicidad y el desconcierto. En uno de los episodios con Barbieri, Bottero ensayó preguntas que rozan el agravio, como alusiones a su vida personal y a sus conflictos mediáticos. A modo de bienvenida la atacaron por sus antecedentes de abandonar los móviles y la primera pregunta fue: “Santiago Bal murió de una falla pulmonar, ¿fue porque te tuvo que fumar a vos toda la vida?”. Y remató con dos retóricas hirientes: “A Santiago Bal no se le paraba, ¿sufría disfunción eréctil o buen gusto?” y “¿En qué se parecen más Federico y Santiago, en que los dos tuvieron cáncer o en que cagaron a las mujeres que los cuidaron?”.

Con Pachu Peña, el registro no fue más indulgente. Insinuaciones sobre su vigencia profesional y bromas sobre su trayectoria televisiva marcaron el pulso de una charla donde el humor se volvió filoso. Un ejemplo fue preguntarle: “¿Por qué se escandalizó tanto la gente con el video de una carnicería donde se te ve guardándote plata que no es tuya, si venís robando en televisión desde hace 30 años?”. En ambas entrevistas, la incomodidad no fue un efecto colateral sino el núcleo narrativo. Sus videos promedian el millón y medio de vistas.



Sin límites. El punto de máxima exposición y también de quiebre llegó con la participación de Mariano Iúdica. La entrevista avanzaba dentro de los parámetros habituales del ciclo hasta que Bottero lanzó una pregunta que desbordó cualquier lógica de juego, vinculada a su hijo adoptivo, cuestionando si no estaba mejor viviendo en la calle. El tono dejó de ser irónico para volverse directamente ofensivo. Iúdica se tensó, advirtió que no convalidaría ese tipo de humor y, tras un intercambio cada vez más hostil, terminó escupiendo al entrevistador. El propio conductor reconocería luego que “se le nubló todo” ante una situación que percibió como un ataque personal.

El episodio, lejos de diluirse, amplificó el fenómeno. El video se viralizó en cuestión de horas y acumuló cientos de miles de reproducciones, confirmando que el conflicto también es un motor de audiencia. En esa lógica, la entrevista deja de ser un espacio de intercambio para convertirse en una escena de tensión donde cada límite que se rompe suma visualizaciones.



El modelo no es nuevo. La referencia explícita es “Entre dos helechos”, creado por Zach Galifianakis, donde celebridades de Hollywood son sometidas a preguntas absurdas e insultantes en un entorno deliberadamente precario. Allí, el humor incómodo funciona como parodia del propio sistema de celebridades, con entrevistas que mezclan improvisación y agresión calculada. En ese marco se inscribe el célebre episodio con Brad Pitt, quien respondió a las provocaciones del conductor con gestos físicos y una actitud deliberadamente incómoda, en sintonía con el tono del ciclo. El “escupitajo”, más que un arrebato real fue parte del juego performático que define al formato.



La adaptación argentina, sin embargo, parece haber corrido el eje. Allí donde el original se sostiene en la parodia y la complicidad implícita, la versión local tensiona los límites hacia una incomodidad más cruda, cercana al maltrato. El espectador ya no solo ríe: también observa cómo el entrevistado resiste, se defiende o estalla.



Lo que emerge es una radiografía de época. En un ecosistema dominado por la lógica del clic, la incomodidad se transforma en valor. El maltrato, revestido de humor, encuentra una nueva legitimidad en plataformas donde la viralización funciona como medida de éxito.