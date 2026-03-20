El fiscal Strassera tendrá su estación de subte

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires debate un proyecto que le daría a Julio César Strassera uno de los homenajes más visibles que puede recibir un ciudadano en Buenos Aires: dar su nombre a una estación de subte. La iniciativa, presentada por la legisladora radical Aldana Cruzcita, propone que la estación Uruguay de la línea B pase a llamarse Uruguay–Julio César Strassera.

La elección de esa estación no es caprichosa. Queda en las inmediaciones del Palacio de Justicia, el edificio donde en 1985 se desarrolló el histórico proceso que juzgó a los comandantes de la última dictadura militar. Fue allí donde Strassera pronunció el alegato que cerró con la frase que se volvería emblema de la democracia recuperada: "Nunca más". El fiscal murió en 2015, por lo que cumple el requisito de la ley N°83, que exige que hayan pasado al menos diez años desde el fallecimiento de una persona para que un espacio público lleve su nombre.

En paralelo, otro proyecto plantea homenajes en el plano de la nomenclatura de calles. Entre los nombres que se proponen figuran Gustavo Cerati y Luis Alberto Spinetta —dos figuras centrales del rock nacional— y el fiscal Alberto Nisman, cuyo nombre llevaría una calle en el barrio de Retiro, en cercanía de dependencias judiciales federales. La iniciativa sobre Nisman fue presentada por el legislador Emmanuel Ferrario.

El paquete de proyectos en debate incluye también propuestas más polémicas, como retirar el nombre de Rodolfo Walsh de la estación Entre Ríos de la línea H para recuperar la referencia geográfica original, con el argumento de evitar la "utilización política" de la nomenclatura urbana. Y otras con fuerte anclaje histórico: renombrar la estación General Urquiza para incorporar la denominación "Mártires de la Semana Trágica", recordando la represión obrera de enero de 1919.

Todos estos proyectos deben cumplir con los criterios de la ley N°83: vínculo con la ciudad o relevancia nacional o internacional, y justificación de naturaleza histórica, institucional o cultural. En el caso de Strassera, difícilmente alguien encuentre argumentos para oponerse: pocas frases en la historia argentina pesan tanto como las que pronunció en aquel juicio.