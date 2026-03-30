Insólito: las pintadas para festejar el cumpleaños de Karina Milei

El pasado 28 de marzo, el ecosistema de La Libertad Avanza se detuvo para celebrar el cumpleaños número 53 de Karina Milei. Sin embargo, lo que comenzó como un despliegue de afecto en las redes sociales derivó en una manifestación territorial que llamó la atención de propios y ajenos: la aparición de pintadas callejeras en el corazón del Gran Buenos Aires.

Apenas han pasado dos días de aquel festejo y las marcas en los muros persisten. Con inscripciones como “KARINA CUMPLE”, “FELIZ CUMPLE JEFE” y “LLA MORENO”, la estética libertaria parece haber abandonado por un momento la frialdad del algoritmo para abrazar la mística del aerosol, una herramienta que el espacio solía criticar como parte del "folclore de la casta".

El despliegue territorial

Las imágenes de estas pintadas fueron difundidas con orgullo por Ramón Vera, diputado de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, dejando en claro que la estructura partidaria busca disputar la calle con métodos tradicionales. La elección de las frases no es casual: el "Karina Cumple" resuena con una carga histórica innegable en el peronismo bonaerense, ahora reapropiada por las fuerzas del cielo.

El culto a "El Jefe"

Este fenómeno callejero fue el correlato de una catarata de elogios institucionales. Desde el partido, la narrativa es de una lealtad absoluta: “Sin vos, la mejor era de la Argentina en más de 100 años no existiría”, sentenciaron desde las filas oficiales, elevando la figura de la Secretaria General de la Presidencia al rango de pieza indispensable para el esquema de Javier Milei.

Figuras de peso como Martín Menem y el armador bonaerense Sebastián Pareja se sumaron a la reivindicación del "liderazgo firme" de la hermana del Presidente. El mensaje final de la cuenta oficial de LLA selló la mística de la jornada: “Gracias Jefe”. Lo insólito, sin embargo, sigue siendo esa contradicción visual: el partido que nació en los sets de televisión y las redes sociales ahora busca su validación en las paredes descascaradas del conurbano.