Mona Gallosi: “Mi vida pasa por la hospitalidad”

Con una trayectoria que combina barras, marcas y comunicación, Mona Gallosi se convirtió en una de las figuras más influyentes de la coctelería local. En diálogo con NOTICIAS desde Punto Mona, su espacio de cócteles y gastronomía en Chacarita, recuerda el momento en que decidió crecer sin red, analiza los cambios en una industria históricamente masculina y comparte cómo reordenó sus prioridades tras un burnout que redefinió su manera de trabajar y vivir.

Noticias: Además de bartender, sos empresaria, comunicadora, te eligen las marcas… ¿En qué momento asumiste que tenías que hacerte cargo de todo esto que sos?

Mona Gallosi: Fue paulatino. Trabajé en relación de dependencia durante 11 años en un restaurante y ahí ya empecé a formar una marca de mi nombre y poco tiempo después ya empecé con mi emprendimiento de barras móviles, de consultoría, trabajando con las marcas, en radio… Cerca de los 30 tuve un clic y dije: “Soy la misma, pero estoy parada diferente, tengo otras necesidades”, y tenía muy claro que quería crecer. Sigo trabajando en relación de dependencia, trabajo para Sofitel, para Campari, pero en ese momento sentía que necesitaba pegar un salto. Fue con bastante miedo, uno salta al vacío, con mucho vértigo y sola. Tuve incertidumbre, pero siempre fui muy metódica. Desde muy chica siempre tuve un vínculo con el dinero muy cuidadoso, siempre pensando en crecer a nivel laboral.

Noticias: ¿Qué es lo que hoy te genera más adrenalina?

Gallosi: Los viajes, las clases. Obviamente, abrir lugares nuevos es una cuestión de mucha exigencia. Me da adrenalina mi hijo Delfo, verlo crecer. Una de las cosas que más me gusta hacer es comunicar. Me parece que lo más importante que tiene una persona es su conocimiento.

Noticias: ¿Qué es lo que más te interesa comunicar?

Gallosi: Me interesa comunicar a las nuevas generaciones que tengan perseverancia, que disfruten el hoy, que incorporen información, que no sean tan ególatras, que no crean que todo lo saben. Me interesa que la gastronomía y la coctelería sigan creciendo a nivel global y me parece que la única manera es con una comunicación clara, trabajando en equipo.

Noticias: Se ve que hay bastante camaradería entre los bartenders.

Gallosi: La globalización ayudó, hay mucha más comunicación, solidaridad y cofradía. Si tengo que hablar un poco de Argentina o de Buenos Aires, hay camadas muy marcadas y eso también tiene que ver generacional. Inés, Piñata, Tato, Atienza, Rama… también hay algunos colegas más jóvenes, yo soy de la camada de las más grandes, los que aparecimos del 90, principios del 2000 y que nos conocemos mucho y hemos vivido diferentes crisis, diferentes momentos de gloria. Luego vinieron otras generaciones que la conforman los chicos de Frank’s, Nicki Harrison, que también se apoyan en nosotros. Las nuevas generaciones, las más incipientes, todavía creo que no han encontrado ese vínculo de pertenencia, pero nosotros abrazamos a las nuevas generaciones. Hay espacio y público para todos.

Noticias: Nombrabas recién a Inés de los Santos, juntas son dos mujeres fuertes de la coctelería que se impusieron en un mundo de hombres, ¿crees que esas barreras ya no existen?

Gallosi: Barreras por suerte ya no hay, pero sí hay obstáculos. Ine y yo venimos de una época muy machista, muy difícil, si bien siempre hubo mujeres en la gastronomía, siempre tuvimos que dar examen, demostrar que sabíamos, estudiar, esforzarnos mucho y eso marcó un antes y un después. Yo, por ejemplo, tengo un equipo de 70% de mujeres y 30% de hombres. Hoy en muchos bares hay más jefas mujeres y creo que tiene que ver con lo que nosotras hemos marcado, que mujeres fuertes podían llevar adelante empresas, bares, espacios gastronómicos, conversatorios, y eso ha sido inspiracional para las nuevas generaciones que también lo han tomado propio.

Noticias: ¿Cómo combinas tu trabajo con la maternidad?

Gallosi: No es fácil, mi hijo es pequeño todavía, tiene 9 años. Pero tengo un buen compañero que confía, que me apoya. Ya no trabajo tanto de noche. Pero sí tengo que viajar, es parte de mi carrera, me hace bien, es importante para mostrar lo que hago, quién soy y qué tengo para dar. En los viajes conoces tendencias, culturas, entendes sobre insumos, sobre la materia prima de cada país. Aprendí que para poder hacer todo tenía que tener tiempo para mí. A la mañana lo dejo a mi hijo en el colegio y después estudio, voy al gimnasio, hago pilates, tengo mi momentito para tomarme el café sola en algún bar y leerme un libro, ocuparme de mi casa. A partir del mediodía ya vengo a la oficina y a las 5 de la tarde me voy para retirar a mi hijo y a llevarlo sus actividades.

Noticias: Hace unos años tuviste un burnout, ¿qué te enseñó esa experiencia?

Gallosi: No puedo no emocionarme siempre que lo pienso porque en realidad no tuve ACV porque Juan, mi esposo, actuó muy rápido. Fue como la muerte de un sistema que ya no tenía que funcionar. Siempre fui una workaholic. Nació mi hijo y yo estaba la noche contestando mails. Siempre me importó mucho mi empresa, el crecimiento, las familias que trabajaban en mi empresa. No tengo socios, no tengo inversores, todo lo hice siempre con mucho esfuerzo. Me había olvidado de mí y de lo importante de la vida. A partir del burnout decidí que la vida iba a ser diferente y que primero estaba yo y que después estaba el resto. Empecé a priorizar lo verdaderamente importante. Sí, trabajo, pero con pausas y delegando. Me di cuenta de que no puedo ser la Mujer Maravilla y que uno solo no puede con todo.

Noticias: ¿Cómo te definirías como líder?

Gallosi: Generosa, fuerte, pero a la vez tengo esa cosa muy maternal. Sé cuándo el otro está mal y qué es lo que necesita. Creo que soy una buena jefa, pero se lo tendríamos que preguntar a ellos.

Noticias: Pienso que esto de escuchar tiene que ver con esa mística de la barra. Después de tantos años como bartender, ¿qué aprendiste?

Gallosi: Primero, a observar. Conocí mucha gente. Aprendí de historia, de cócteles, de arquitectura, de moda, de países, de viajes. Creo que ser bartender es mucho más que hacer cócteles. Es ser un buen anfitrión, es la hospitalidad, es el servicio, es conectar con la gente, es armar un clima. Amo mi profesión, me gusta la decoración, me gusta la moda, me gusta el diseño, estudié diseño de indumentaria, yo ambienté todo mi espacio. Entendí que mi vida pasa por la hospitalidad, el servicio y la creatividad. Mi profesión me ha dado todo. Jamás me imaginé tener la vida que tengo y soy muy agradecida.

Noticias: ¿Arrancaste medio de casualidad en la gastronomía?

Gallosi: Creo que nada es casualidad porque yo cocinaba desde muy chiquita, mi abuela paterna me enseñó los sabores, los aromas. Mi abuela materna a ser coqueta. Mi papá siempre fue un gran busca, un gran emprendedor y eso también lo mamé. Mamá siempre fue una ama de casa muy minuciosa. Siento que todo lo aprendí de chica, fueron las herramientas que, cuando me vine a estudiar buscando ser una gran diseñadora, me di cuenta de que yo en realidad tenía un oficio muy marcado que tenía que ver con la gastronomía, porque la gastronomía en algún punto es nuestra casa.

Noticias: Volviendo a la coctelería, ¿cuáles son las tendencias?

Gallosi: Se está terminando un poco lo que tiene que ver con la creatividad de los clarificados, estos cócteles traslúcidos, un poco más minimalistas. Hemos pasado por épocas oscuras de la coctelería, hemos pasado por épocas raras, de mucho licuado, de mucha fruta, y hoy, de vuelta, estamos agarrando las bases, que es la coctelería clásica. Sí, obviamente la coctelería de autor está, pero se está jugando mucho con los clásicos reversionados y con los clásicos bien hechos, porque después de tanta creación y de tanta innovación, empezó a pasar que los bartenders no sabían hacer clásicos.

Noticias: ¿Cuál es tu trago para cada momento?

Gallosi: Hoy tomo más vino, me gusta tomar whisky, mezcal. Si elijo un cóctel, me gusta tomarme un martini, me parece elegante. Hoy los dulces no me atrapan, el paladar también va evolucionando. Y también los cócteles tienen que ver con momentos, con estados de ánimo.

Noticias: ¿Cuáles son tus próximos desafíos?

Gallosi: Estoy trabajando fuerte en el relanzamiento del e-commerce de “Mona en casa” que lanzamos en pandemia y nos fue muy bien. Aparecen proyectos nuevos, pero no siempre me animo. Lo que sí sé es que tengo ganas de volver a hacer radio. Hice radio durante 20 años y es algo que extraño mucho.

Agradecimientos: @porjulitoledo , @neratta, @irenearcieri .