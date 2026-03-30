Reapareció Demian Reidel en una reunión de Milei con visitantes estadounidenses

En un contexto de renovado optimismo oficial tras el fallo judicial favorable a la Argentina en el caso YPF, la Quinta de Olivos fue escenario este 30 de marzo de una reunión de alto perfil. El presidente Javier Milei recibió al embajador de Estados Unidos, en un encuentro destinado a profundizar la agenda bilateral y las inversiones. Sin embargo, la nota distintiva del evento no fue solo el contenido diplomático, sino una presencia que captó todas las miradas: la de Demian Reidel.

El físico y economista, que supo ser una de las mentes más escuchadas por el mandatario en los inicios de la gestión, reapareció públicamente integrando la comitiva oficial que dialogó con los representantes norteamericanos. Su presencia marca un retorno significativo a la primera línea, tras meses de un perfil bajo que alimentó todo tipo de especulaciones sobre su relación con el "triángulo de hierro" de la Casa Rosada.

Quién es el hombre que volvió al círculo

Para entender la relevancia de esta reaparición, hay que recordar que Demian Reidel no es un técnico más en el ecosistema libertario. Formado en Harvard y con un pasado exitoso en Wall Street (donde trabajó para Goldman Sachs y JP Morgan), Reidel fue el hombre elegido por Milei para presidir el Consejo de Asesores Económicos y, posteriormente, para ocupar la dirección de Nucleoeléctrica Argentina S.A., la empresa estatal que gestiona las centrales nucleares Atucha I, II y Embalse.

Su salida de aquel cargo, sin embargo, estuvo rodeada de controversia. En su momento, se interpretó como una baja de peso producto de las tensiones internas por el rumbo de las empresas públicas y la velocidad de las reformas. Reidel, un "halcón" financiero con visión global, siempre mantuvo una sintonía intelectual muy fina con el Presidente, pero su alejamiento operativo dejó un vacío que hoy parece empezar a llenarse nuevamente.

El rol estratégico en la relación con EE. UU.

La reaparición de Reidel hoy no parece ser casual. Su perfil técnico y sus aceitados contactos con los centros de poder financiero en Estados Unidos lo convierten en un interlocutor natural para las discusiones de inversión que el Gobierno busca traccionar tras el alivio judicial por YPF.

En la reunión con el embajador, Reidel se mostró activo, retomando ese rol de "puente" entre la ideología libertaria y el pragmatismo de los mercados internacionales. Para los analistas de la Casa Rosada, su regreso es un síntoma de que el Presidente ha decidido recuperar piezas clave de su armado original para consolidar la etapa de "crecimiento e inversiones" que el Ejecutivo intenta inaugurar este 2026.