Quién es el funcionario tucumano que llamó "gorda comunista" a Mercedes Sosa

El dirigente libertario Enzo Ferreira quedó envuelto en un escándalo político y cultural tras la difusión de una serie de publicaciones en la red social X en las que insultó a la cantante Mercedes Sosa, figura emblemática de la música popular argentina y referente identitaria de Tucumán. Ferreira se desempeña como coordinador de Radio Nacional Tucumán —emisora que lleva el nombre de la artista— y además es referente provincial de La Libertad Avanza, lo que amplificó el impacto institucional de sus dichos.

El episodio se originó a partir de mensajes publicados meses atrás pero que se viralizaron recientemente. En ellos, el funcionario calificó a Sosa como “gorda comunista” y replicó un posteo de otro usuario que la definía como “un cáncer”, expresiones que generaron un inmediato repudio transversal. Lejos de retractarse en un primer momento, Ferreira respondió a las críticas con tono desafiante: “Un loco que no sé quién es salió en un medio pautado a carpetearme con tuits funables”, escribió, y agregó: “Solo hice una descripción física e ideológica”.

La controversia escaló rápidamente debido a la investidura pública del dirigente y a su rol al frente de una radio estatal que homenajea precisamente a la artista atacada. Desde el Ente Cultural de Tucumán, organismo dependiente del gobierno provincial, se emitió un duro comunicado en el que se consideró “inadmisible que discursos de odio, violencia simbólica y desvalorización circulen en el espacio público”, especialmente cuando provienen de funcionarios. El organismo subrayó además que el agravio no solo afecta la memoria de Sosa sino también a la comunidad, al tratarse de una figura “referente indiscutida” del patrimonio cultural tucumano.

En paralelo, distintos sectores políticos y culturales reclamaron la renuncia de Ferreira, en un contexto en el que el gobierno provincial —encabezado por Osvaldo Jaldo— tomó distancia de los dichos y respaldó institucionalmente el repudio expresado por el área cultural. Si bien no se informó de inmediato una sanción concreta, la presión pública derivó en pedidos formales para su apartamiento del cargo y abrió un debate sobre los límites del discurso de funcionarios en redes sociales.

La familia de Mercedes Sosa fue una de las voces más contundentes. A través de un comunicado difundido por su sobrina, exigieron explícitamente la salida del funcionario: “Pedimos la renuncia del coordinador de Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa. Es inadmisible que un funcionario público esté al frente de la emisora que lleva el nombre de quien intentó desprestigiar”. En el mismo texto, remarcaron la dimensión simbólica del hecho: “La dimensión de Mercedes trasciende todo intento de agresión”.

En declaraciones radiales, la familia calificó los dichos como “un acto de profunda cobardía” y consideró “patético, terrible y violento” utilizar la apariencia física o una enfermedad como forma de ataque contra una figura fallecida que “ya no puede defenderse ni debatir”.

Ante la magnitud del repudio, Ferreira publicó posteriormente un descargo en el que pidió “sinceras disculpas a la familia y allegados”, aunque sin retractarse plenamente del contenido de sus expresiones. “Parte del texto fue ofensiva, también fue descriptiva”, sostuvo, y agregó que “no debería ser un insulto describir ideológicamente a una persona”. Incluso reafirmó su postura política al cuestionar el comunismo y vincular sus críticas a diferencias ideológicas profundas.

El episodio no solo expuso tensiones políticas en la provincia sino que reavivó discusiones sobre el uso de discursos de odio. Mientras continúan los pedidos de sanción, el caso se consolidó como uno de los conflictos recientes más resonantes en la intersección entre política y la memoria cultural.