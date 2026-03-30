Carlos Maslatón sobre Adorni: "No le enseñaron cómo no dejar marcas"

La interna libertaria, que hace tiempo dejó de ser un murmullo para convertirse en un estruendo, sumó un nuevo capítulo de alto voltaje. Carlos Maslatón, el hombre que supo ser el principal propulsor de Javier Milei antes de su llegada a la presidencia y que hoy se posiciona como uno de sus críticos más feroces desde el ala del liberalismo nacional, volvió a utilizar su cuenta de X para dinamitar la imagen del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En un posteo cargado de cinismo y análisis sobre la "etiqueta" de la corrupción, Maslatón no solo dio por sentadas las irregularidades en el patrimonio del portavoz, sino que se burló de su impericia para gestionarlas. "Adorni no fue instruido en la escuela de la corrupción de la alta función pública. No le enseñaron cómo dejar pocas o ninguna marca una vez perpetrado el delito", sentenció el abogado.

La "escuela" riojana vs. el amateurismo

Para Maslatón, el pecado de Adorni no es solo la supuesta malversación, sino la ostentación y la falta de códigos de la "Sagrada Corporación" política. En su análisis, trazó una línea divisoria entre el vocero y figuras que considera "expertas" por linaje, como Martín y "Lule" Menem.

"No tuvo capacidad para comprender que, en política, no se puede ser policía y ladrón al mismo tiempo", disparó Maslatón, recordando que Adorni pasó años denunciando a la dirigencia política antes de verse envuelto en sus propios escándalos de enriquecimiento.

Según el analista, los Menem poseen una combinación de "Siria con peronismo riojano que no falla", lo que les permite gestionar el poder y sus beneficios sin el escándalo mediático y judicial que hoy asfixia al vocero. Para Maslatón, Adorni cometió el error del principiante: denunciar a otros mientras planeaba su propio ascenso patrimonial.

Un crítico con historia

Este alejamiento de Maslatón no es nuevo, pero se ha profundizado tras el acceso de Milei al Sillón de Rivadavia. Quien fuera el "puntero de lujo" de LLA hoy no ahorra calificativos para denunciar lo que considera una gestión plagada de irregularidades.

De hecho, Maslatón ya venía advirtiendo sobre el comportamiento ético del entorno presidencial. Recientemente, fue lapidario respecto al vínculo de los hermanos Milei con el sector privado, asegurando que "Milei y Karina no tienen límites para afanar", puntualmente en relación con el polémico caso Libra. Para el abogado, lo de Adorni, junto a figuras como Spagnuolo o la propia Karina Milei, es una muestra de un "amateurismo peligroso" que, tarde o temprano, terminará con alguien "embocado" por la justicia.