De Malena Pichot a Mariana Brey por el 24 de marzo: "Gato anabolizado"

Lo que comenzó como una reflexión sobre el 24 de marzo terminó en una batalla de lodo digital que expone, una vez más, la fractura expuesta de la cultura argentina. La mecha se encendió cuando Mariana Brey, desde el aire de su programa de streaming, compartió una visión alineada con el discurso de la "historia completa" que pregona el oficialismo. "El futuro no se construye con relatos incompletos. Nunca más es para todos sin excepciones", lanzó la periodista, cuestionando la narrativa tradicional sobre la dictadura.

La respuesta no tardó en llegar y tuvo el sello corrosivo de Malena Pichot. A través de su cuenta en X (ex Twitter), la guionista y referente feminista no se anduvo con vueltas: "Este gato anabolizado en el '76 estaría bancando la dictadura". El posteo, que rápidamente se volvió viral, no solo cargó contra la postura política de Brey, sino que apeló a una descalificación estética y personal que borró de un plumazo cualquier atisbo de sororidad.

El contraataque: "Cobarde y vulgar"

Lejos de llamarse a silencio, Brey recogió el guante en Bondi Live y cargó contra la "doble cara" de la actriz. "Nada me sorprende de Malena Pichot, primero por el nivel de obviedad que maneja a la hora de adjetivar. Me parece un tanto cobarde", sentenció la panelista, recordando un encuentro reciente en el programa de Georgina Barbarossa donde, según ella, Pichot fue "muy educada" en persona.

Para Brey, el recurso del insulto es una muestra de falta de argumentos: "Cae siempre en la misma vulgaridad. Me trata de gato porque no puede discutir ideas". El conflicto, sin embargo, escaló más allá de las protagonistas. Yanina Latorre se sumó a la contienda para defender a su colega y fustigar a la humorista: "Linda joyita esta feminista K. Cuando pensás distinto te tratan de gato. Me dan asco".

La memoria en disputa

El cruce deja en evidencia cómo la efeméride del 24 de marzo se ha transformado en un campo de batalla donde la política y la farándula se mezclan sin filtros. Mientras el Gobierno de Milei intenta imponer una mirada revisionista —aquella que Brey llamó "historia completa"—, los sectores vinculados al progresismo y al feminismo, como el que representa Pichot, reaccionan con virulencia ante lo que consideran una provocación negacionista.

En este escenario, el debate sobre el pasado queda sepultado bajo una catarata de agresiones. Entre "gatos anabolizados" y acusaciones de "cobardía", la memoria parece ser, una vez más, el rehén de una grieta que no perdona ni los modales ni las trayectorias.