El control total de Karina hacia Javier Milei: adelanto de la tapa de Noticias

Daniela Mori, una cantante de cumbia, fue la primera pareja que tuvo Javier Milei en toda su vida. Para ese momento, en el 2018, el libertario se acercaba a los 48 años, pero hasta entonces jamás había experimentado un noviazgo.

La otrora fundadora de “Las Primas” guarda un buen recuerdo de su tiempo junto al economista, pero cuando le preguntan tiene varios comentarios para hacer al respecto y que llaman la atención. Primero los largos meses que tardó en conocer el departamento de su novio en el Abasto: Milei le decía que Conan no aceptaba invitados, obviando el pequeño detalle de que el perro había fallecido el año anterior. También le quedó patente la atmósfera de suciedad que reinaba en la casa, producto de los cinco pequeños cachorros, copias genéticas del pater familias, que vivían hacinados en ese lugar. La cantante pasaba tardes enteras fregando el piso y juntando el desecho de los animales.

Sin embargo, hay una anécdota que guarda en la retina. Es lo que sucedía los sábados a la noche. Era un momento al que Milei, que ya pateaba sets de televisión y estaba comenzando su meteórico camino a la fama y al poder, le gustaba pasarlo mirando películas. Su entonces pareja aceptaba gustosa el plan, pero una y otra vez se topaba con el mismo escollo: la tercera invitada. Karina Milei, desconfiada de ese primer vínculo de su hermano mayor, se sumaba religiosamente los sábados, y con una particularidad: veía las películas desde la misma cama que los tortolitos. Seis meses después, empuje de la hermanísima mediante, Milei le cortó a la cantante.

Desde entonces pasaron varias cosas, empezando por el hecho de que los hermanos llegaron al poder y hasta triunfaron en las elecciones de medio término. Pero el fondo sigue siendo el mismo: Karina Milei controla hasta lo que sucede en el lecho de su hermano, lo que le da un poder monopólico sobre el Presidente y sobre el Gobierno. Esa ausencia de límites, la incapacidad que tiene el mayor de la familia o cualquier otro de frenarla, su necesidad de ser siempre protagonista, y la avidez por lo material la llevan una y otra vez a estar en el centro de todos los escándalos del oficialismo. Si hay un pecado en este gobierno, Karina está atrás. Y cada vez queda más a la vista que hay más de una manzana podrida.