Audios del celular de Mauricio Novelli sobre supuestos pagos: "De Milei me voy a ocupar yo"

La criptomoneda $LIBRA se convirtió en uno de los escándalos más delicados del gobierno nacional, con derivaciones judiciales que alcanzan al presidente Javier Milei, a su hermana Karina Milei, al operador Mauricio Novelli y a una red internacional de actores del ecosistema cripto como Hayden Davis y Julian Peh.

El origen del caso se remonta al 14 de febrero de 2025, cuando el presidente promocionó públicamente el token en redes sociales apenas minutos después de su creación. Ese respaldo institucional disparó el precio del activo en cuestión de minutos, seguido de un derrumbe abrupto que dejó pérdidas masivas para decenas de miles de inversores, mientras las cuentas fundadoras capturaban ganancias millonarias en lo que especialistas describen como un esquema típico de “rug pull” .

Según reconstruyen varias investigaciones periodísticas, la operatoria habría sido coordinada previamente entre los desarrolladores del token y actores con acceso al entorno presidencial. En ese entramado, Novelli aparece como figura clave. Trader de perfil ascendente y con vínculos previos con Milei, actuó como nexo entre Presidencia y los empresarios cripto.

Según la investigación, el emprendedor facilitaba contactos con la Casa Rosada a cambio de pagos en criptomonedas y estructuraba acuerdos comerciales vinculados a la explotación de la imagen presidencial. Documentación incorporada al expediente indica que también articuló vínculos con la firma Kelsier Ventures, propiedad de Davis, responsable del lanzamiento del token.

Las pericias sobre el celular de Novelli —ordenadas por el Ministerio Público Fiscal— constituyen el núcleo probatorio más comprometedor. Allí se detectaron al menos cinco llamadas entre Milei y Novelli en los minutos previos al lanzamiento del token, además de comunicaciones con Karina Milei y otros funcionarios del círculo presidencial. En el dispositivo también se hallaron borradores de acuerdos confidenciales y notas eliminadas que describen un presunto esquema de pagos.

Uno de esos documentos establece que el mandatario recibiría cinco millones de dólares por promocionar la criptomoneda, con desembolsos escalonados vinculados a acciones concretas de difusión. La evidencia incluye un memo dirigido a Davis que detalla la estructura de pagos: un anticipo, un segundo pago tras la validación pública del vínculo y un tercero luego de formalizar acuerdos de asesoramiento.

Según reconstrucciones judiciales, ese archivo fue borrado pero recuperado por los peritos, lo que refuerza su valor probatorio. En paralelo, se identificaron registros de contactos, agendas y documentos que sugieren que Novelli “filtraba” empresarios interesados en acceder a Milei, configurando un esquema de intermediación con beneficios económicos.

Por su parte, el rol de Mark Hayden Davis también quedó bajo la lupa. El empresario estadounidense no sólo aparece como creador del token sino que afirmó haber actuado como asesor del gobierno argentino y haber pactado previamente la campaña de promoción con el entorno presidencial. En declaraciones públicas, llegó a acusar a Milei de “traición” tras el colapso del proyecto, sugiriendo la existencia de acuerdos previos incumplidos. En ese circuito también aparece el especialista asiático Julian Peh, vinculado a la infraestructura tecnológica del proyecto.

La causa judicial, iniciada tras el colapso del token, investiga posibles delitos de estafa, cohecho y tráfico de influencias. Aunque Milei aún no fue formalmente imputado, su situación procesal es objeto de análisis y se multiplican las denuncias tanto en Argentina como en el exterior . En paralelo, el Congreso impulsó una comisión investigadora para determinar responsabilidades políticas, mientras la oposición exige explicaciones sobre el rol del Ejecutivo.

Las revelaciones más recientes fueron impulsadas por el periodista Hugo Alconada Mon, quien accedió a detalles de las pericias judiciales y difundió el alcance de los documentos hallados en el celular de Mauricio Novelli. En base a esas investigaciones, se conoció la existencia del acuerdo económico y de las comunicaciones directas con el Presidente.

En uno de sus informes, Alconada Mon destacó que el peritaje exhibe “un supuesto acuerdo de cinco millones de dólares” y “comunicaciones directas con Milei”, elementos que, según su reconstrucción, “comprometen la versión oficial” del Gobierno. “De Milei me voy a ocupar yo”, transcribió el periodista, afirmando que Novelli se encargó de manera personal de entregar el “sueldo” mensual al por entonces candidato presidencial, previo paso por una “cueva” para convertir criptomonedas a dólares billetes.

"Novelli le envió a su secretaria en la firma N&W Professional Traders, Ara Belén Aime González Bosque, el 3 de octubre de 2023, cuando restaban 19 días para la primera vuelta electoral", detalló el periodista en La Nación y agregó: "También le explicó que el dinero para pagar los ´sueldos´ a empleados e influencers provendría de una ´financiera´, a la que no identificó por su nombre. En otros audios, sin embargo, aludió a ´Camilo´, en aparente alusión a Camilo Rodríguez Blanco, quien también quedó bajo la lupa en la investigación judicial por el lanzamiento y colapso del criptoactivo $LIBRA tras transferencias millonarias del estadounidense Hayden Davis que terminaron en una billetera virtual de Novelli y su socio, Manuel Terrones Godoy".

Alconada Mon concluyó: "Tres meses antes, Novelli ya había descripto el esquema de pagos a su secretaria. ´A los influencers les pagamos todos los meses´, le explicó en un audio que le envió el 3 de julio de ese año. “Son... son sueldos, eh... Ponele lo de Milei, los USDT 2000, son todos los meses. Sueldo, sueldo. Eh... bueno, lo que le pagamos a Danann por pesos también es sueldo, sueldo”, y cerró: "Los pagos habrían continuado en 2024, ya con Milei en la presidencia, e incluso se habrían incrementado. En un audio del 2 de abril de ese año, por ejemplo, Novelli consultó sobre ´los 4000 dólares para Karina´.