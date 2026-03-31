Baby Etchecopar recordó cuando le regalaba medias a Adorni porque no le alcanzaba la plata

En Hay Algo Ahí, el ciclo conducido por Tomás Rebord en la plataforma streaming Blender, el periodista Manu Jove recordó una anécdota que Baby Etchecopar había contado sobre Manuel Adorni. Según el panelista, hace algunos años, antes de la llegada de La Libertad Avanza al poder, el conductor de Radio Rivadavia le llegó a regalar medias al actual Jefe de Gabinete porqué no le alcanzaba el sueldo a fin de mes.

En esa época, Adorni era un invitado recurrente del segmento radial de Etchecopar y, según testimonios, los compañeros del estudio radial lo ayudaban económicamente para que se pueda comprar un café. En ese entonces el contador y tuitero era considerado un influencer liberal y era recibido en programas de actualidad política para dar su opinión cercana al naciente movimiento libertario que encabezaba Javier Milei.

El funcionario libertario atraviesa una de las crisis políticas más significativas de su gestión a partir de una serie de revelaciones periodísticas y denuncias judiciales que pusieron bajo sospecha su patrimonio, la declaración de bienes y el uso de recursos en viajes oficiales y privados, en un contexto de creciente tensión con la prensa y la oposición.

El eje inicial del escándalo se concentró en inconsistencias entre los bienes declarados por el funcionario y la aparición de propiedades no incluidas en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción. Según registros oficiales y reconstrucciones periodísticas, Adorni había declarado hasta 2024 dos inmuebles: un departamento en la Ciudad de Buenos Aires —del cual posee el 50%— y otro en La Plata recibido por donación familiar. Sin embargo, nuevas investigaciones revelaron la existencia de al menos otras propiedades no consignadas, entre ellas la vivienda donde reside actualmente en el barrio porteño de Caballito, lo que el propio funcionario terminó admitiendo públicamente pese a que no figuraba en su última presentación patrimonial.

En paralelo, registros inmobiliarios expusieron la compra reciente de un departamento de 200 metros cuadrados sobre la calle Miró, en Caballito, adquirido por una suma elevada en dólares, operación que volvió a encender interrogantes sobre el origen de los fondos utilizados, dado que no se corresponde con los ingresos oficiales del cargo. La adquisición se produjo sin que el funcionario se desprendiera de otras propiedades previamente declaradas, profundizando las sospechas sobre un posible incremento patrimonial no justificado.

Las dudas se ampliaron con la denuncia impulsada por la diputada Marcela Pagano, quien señaló que Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, habrían construido una vivienda de dos plantas en el country Indio Cuá Golf Club, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. Este dato surgió del cruce de información registral y movimientos inmobiliarios vinculados a la pareja, y resultó especialmente sensible porque la propiedad no figuraba en las declaraciones juradas del funcionario. La localización del inmueble —a unos 80 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires— fue confirmada a partir de registros catastrales y testimonios difundidos en medios, consolidando la hipótesis de la existencia de una residencia de alto valor fuera del radar oficial.

El escándalo patrimonial se entrelazó rápidamente con una serie de controversias por viajes que agravaron el cuadro político. En marzo de 2026 se conoció que Adorni había participado de la gira presidencial a Nueva York, en el marco del evento “Argentina Week”, a bordo del avión oficial junto al presidente Javier Milei, pero acompañado también por su esposa, quien no ocupa ningún cargo público. La presencia de Angeletti fue detectada a partir de imágenes de actividades extraoficiales y confirmada luego por el propio funcionario, generando cuestionamientos por el posible uso indebido de recursos estatales y por la contradicción con normas de ética pública que restringen el traslado de familiares en vuelos oficiales.

Adorni argumentó que su esposa había adquirido un pasaje por cuenta propia —valuado en más de 5.000 dólares— pero que, por cambios en la agenda, se incorporó a la comitiva oficial, explicación que no logró disipar las críticas políticas ni las denuncias judiciales presentadas por presunta malversación de fondos y abuso de autoridad.

A este episodio se sumó la difusión de un video que lo muestra abordando un vuelo privado junto a su familia con destino a Punta del Este, en Uruguay. El viaje, valuado en alrededor de 10.000 dólares, también quedó bajo investigación judicial para determinar quién financió el traslado, ya que el costo no resulta compatible con el salario declarado del funcionario. En ese vuelo participó además el productor audiovisual Marcelo Grandio, identificado como amigo personal de Adorni y conductor de un programa en la televisión pública, área que se encuentra bajo la órbita del propio jefe de Gabinete, lo que abrió sospechas sobre posibles conflictos de interés y beneficios indebidos.

La sucesión de estos hechos derivó en la apertura de investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito y en una creciente presión política sobre el funcionario. Aunque Adorni rechazó las acusaciones y sostuvo que “todo está declarado” o será incorporado en futuras presentaciones, evitó brindar precisiones detalladas, argumentando que hacerlo podría interferir en causas en trámite.

En este contexto, el caso se consolidó como uno de los principales focos de desgaste del gobierno de Milei, al poner en tensión el discurso oficial contra los privilegios de la “casta política” frente a prácticas que, según la oposición y diversos sectores mediáticos, reproducen lógicas que el propio oficialismo había prometido erradicar.