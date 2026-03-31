Foto sugestiva: Karina Milei con todo su equipo pero sin Adorni

La secretaria general de la Presidencia festejó sus 53 años en el Patio de las Palmeras de Casa Rosada mientras su jefe de Gabinete atravesaba una de las semanas más complicadas del gobierno: Manuel Adorni enfrenta una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito vinculada a propiedades a su nombre y un viaje a Punta del Este, y desde entonces evita los actos públicos. El festejo no fue la excepción: Adorni brilló por su ausencia.

En ese contexto, la Fanfarria Militar "Alto Perú", la banda del Regimiento de Granaderos a Caballo "General San Martín", tocó clásicos de ABBA —"Dancing Queen", "Mamma Mia" y "Chiquitita"— para agasajar a la hermana del Presidente. El evento, que no figuraba en ninguna agenda oficial, duró ocho minutos y fue filmado por empleados públicos y periodistas presentes en el edificio.

La imagen del festejo también dejó otras ausencias llamativas: Patricia Bullrich se retiró por Rivadavia sin sumarse al acto, y el asesor Santiago Caputo subió directo a su despacho mientras sonaban los suecos, en una muestra más de su distancia con Karina. Sí estuvieron Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados; Diego Santilli, ministro del Interior; Pilar Ramírez, jefa del bloque de La Libertad Avanza; y Lule Menem, de la Secretaría General de Presidencia. Javier Milei permaneció en su despacho del primer piso.

En redes sociales, la celebración generó críticas por el uso de una fuerza histórica del Estado —la fanfarria fue creada hace 100 años y cuenta con 50 músicos— para un festejo privado, en abierta contradicción con el discurso de austeridad que el Gobierno predica hacia afuera. Al terminar, los Granaderos se trasladaron a Plaza de Mayo para continuar tocando en el marco de los actos por la semana de conmemoración de Malvinas.