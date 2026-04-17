Construyó un holding que, al igual que el Grupo Techint, abarca toda la cadena de valor: desde la producción de gas en Vaca Muerta y la generación eléctrica y ahora, el control de la cementera Loma Negra. “Marcelo Mindlin: El nuevo Rocca” es el título de tapa de NOTICIAS de esta semana. Una edición en la que te contamos por qué Mindlin es el nuevo zar del empresariado argentino y cómo se convirtió en interlocutor entre sus pares y el Presidente Milei, con quien mantiene un vínculo estrecho, en buena medida sostenido por el judaismo.

También en la portada de esta semana, Netflix argento, un aluvión de ficciones nacionales copó la pantalla de la plataforma global. Las razones del boom, las producciones que vienen y los actores fetiches que ganan público internacional. Además, todo lo que hay que saber de la nueva ediicón de la Feria del libro y belleza viral, cuáles son los tratamientos que se ponen de moda a través de las redes sociales. ¿Sirven?