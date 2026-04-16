Guerra de periodistas: Longobardi dijo que Majul se convirtió en el "nuevo vocero" del Gobierno

El caso Adorni no solo sacude al Gobierno: también revuelve el mapa mediático. En medio de la crisis que atraviesa el oficialismo por los escándalos que golpean al jefe de Gabinete, el periodista Marcelo Longobardi apuntó con nombre y apellido contra Luis Majul.

La acusación fue directa: "No es cierto que el gobierno carezca de voceros, siendo que Adorni ya no cumple ese rol", sostuvo Longobardi en su programa vía streaming. Y fue más lejos todavía: a través de un posteo en sus redes, afirmó que "Majul se convirtió en el verdadero vocero oficial".

La chicana tiene un contexto preciso. Con Adorni hundido en la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito —préstamos de jubiladas, viajes en primera clase a Aruba, secreto fiscal levantado—, el conductor de LN+ salió en las últimas semanas a defender al funcionario y a encuadrar el escándalo como una operación mediática contra el Gobierno. Para Longobardi, ese rol tiene un nombre: vocero.

No es la primera vez que los dos periodistas marcan diferencias. Longobardi viene de una tradición crítica del poder de turno; Majul consolidó en LN+ una línea editorial alineada con el oficialismo libertario. La pelea, en ese sentido, no es solo personal: expresa una fractura más profunda dentro del periodismo que acompañó el ascenso de Milei, entre los que mantienen distancia y los que eligieron trinchera.

La frase de Longobardi —breve, quirúrgica, pública— es el tipo de munición que en el ecosistema de medios argentino no se lanza sin intención. Y con el Gobierno en uno de sus momentos de mayor exposición, el momento elegido no parece casual.

por R.N