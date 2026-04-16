Hasta Nicolás Márquez, el biógrafo de Milei, pide la renuncia de Adorni

El escándalo en torno al jefe de Gabinete Manuel Adorni cruzó esta semana una línea inédita: ya no son solo los opositores quienes exigen su salida. Nicolás Márquez, el escritor ultraliberal que biografió a Javier Milei y es considerado uno de los intelectuales de cabecera del movimiento libertario, publicó un tuit que sacudió las redes y dejó al descubierto la incomodidad que genera el caso incluso dentro del propio espacio.

"SE CONFIRMA JUDICIALMENTE OTRA MENTIRA DE ADORNI: Los Ministros, si tienen dignidad deberían exigir su renuncia, o en su defecto renunciar ellos: o acaso un argentino de bien puede aceptar tener por jefe político directo y del más alto rango a un mitómano público? La Libertad Avanza encarnó la mística de la honorabilidad: que ella no se pierda por un sinvergüenza que se aferra al poder, ni por Ministros indecrosos que lo avalan como muñecos de cera haciendo un bochornoso acto de presencia. VOLVAMOS A SER QUIEN FUIMOS Y ARRASEMOS EN 2027, OTORGÁNDOLE AL LEÓN UNA REELECCIÓN APABULLANTE CARAJO! PD: 'prefiero decir una verdad incómoda a una mentira confortable' (Presidente Javier Milei)."

La "mentira judicial" a la que alude Márquez tiene un expediente concreto. El juez Ariel Lijo autorizó al fiscal Gerardo Pollicita para que tome testimonio al encargado del edificio ubicado sobre la calle Miró, en Caballito, donde vive Adorni junto a su familia, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito. La investigación busca determinar el origen de los fondos utilizados para reformas en el departamento y las condiciones de compra de la propiedad. El monto total de la operación inmobiliaria alcanzó u$s230.000, según consta en las actas de la escribana Nechevenko, e incluyó un préstamo de u$s200.000 proveniente de dos jubiladas.

El expediente avanza. La Justicia confirmó que Adorni viajó en primera clase junto a su familia a las playas de Aruba en 2024 para pasar las fiestas de Año Nuevo, según información aportada por la aerolínea Latam al fiscal Pollicita. Además, el juez Lijo levantó el secreto fiscal y bancario de Adorni y su mujer, Bettina Julieta Angeletti, para analizar cada movimiento financiero entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero pasado.

El daño no es solo judicial. Una encuesta de Giacobbe & Asociados realizada entre el 26 y el 31 de marzo sobre 2.500 casos a nivel nacional muestra el costo político del escándalo. Ante la pregunta sobre qué fue lo más molesto del caso Adorni, el 39,3% señaló el uso de recursos públicos, seguido por el 33,9% que apuntó a la contradicción política. El mismo relevamiento revela un dato que debería inquietar al oficialismo: el 31,3% de los encuestados identifica al actual gobierno de Milei como el más corrupto desde el retorno democrático en 1983, ubicándolo en segundo lugar detrás de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.

La imagen negativa de Milei se sitúa en el 55,6%, frente a un 36,1% positiva. El caso Adorni no genera esas cifras por sí solo, pero las alimenta. Y cuando el propio Márquez —quien citó contra sí mismo al Presidente con aquello de "prefiero decir una verdad incómoda a una mentira confortable"— le pide la cabeza al jefe de Gabinete, la pregunta ya no es si el escándalo escala. La pregunta es hasta dónde.