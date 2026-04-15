Guerra de periodistas: Rial acusa a Feinmann de ayudar al Gobierno en el caso ANDIS

El escenario mediático se convirtió en un campo de batalla tras las revelaciones realizadas en "Argenzuela", el ciclo conducido por Jorge Rial en C5N. Junto a Mauro Federico, el periodista difundió un material sonoro que compromete la ética profesional de Eduardo Feinmann, situándolo como un presunto informante de sectores vinculados al Gobierno en el marco de la investigación judicial por irregularidades en la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad).

La acusación se basa en un audio de Florencia Pérez Roldán, vocera de Eduardo Kovalivker —dueño de la Droguería Suizo Argentina y apodado "Los Hervéticos"—, en el que asegura que Feinmann la llamó a las 4 de la mañana para advertirle sobre un inminente allanamiento. Según el material difundido, esta alerta habría permitido a los empresarios "limpiar la escena" de elementos comprometedores antes de la llegada de la justicia. El escándalo cobra mayor relevancia política al trascender que los empresarios señalados habrían aportado 70 mil dólares para un show de Javier Milei en el Movistar Arena.

La respuesta del conductor de A24 no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, Feinmann calificó la maniobra como un intento de "ensuciarlo" y presentó capturas de pantalla de sus chats con Pérez Roldán para desmentir la versión de C5N. En su descargo, el periodista argumentó que es imposible que haya realizado esa llamada, ya que a esa hora suele despertarse para iniciar su jornada laboral y que, de hecho, el allanamiento a la droguería ocurrió siete días después de la fecha sugerida en el audio.

"Si me querían ensuciar con esta mierda, les salió mal", disparó Feinmann, quien además subrayó que la propia Pérez Roldán desmintió los hechos. Mientras la justicia avanza sobre el caso ANDIS, la guerra entre los dos referentes del periodismo político queda abierta, exponiendo una vez más la profundidad de la grieta en los medios.