Baby Etchecopar sobre el boom económico de Adorni: "Trabajaba conmigo, no tenía nada"

La mesa de Mirtha Legrand volvió a ser el escenario de revelaciones que sacuden el tablero político y mediático. En esta oportunidad, Baby Etchecopar no se guardó nada al recordar los inicios de quien hoy es una de las figuras centrales del Gobierno de Javier Milei: el vocero presidencial Manuel Adorni.

Con su estilo frontal, Etchecopar trazó un contraste brutal entre el presente de "boom económico" del funcionario y sus años como empleado en los medios. "Adorni trabajaba conmigo... No tenía nada", sentenció el conductor ante la mirada atenta de la "Chiqui". Según el relato de Baby, la estabilidad laboral de Adorni en aquel entonces pendía de un hilo y de la benevolencia de sus compañeros. "Cada tanto lo querían echar y venía uno y decía 'no, no lo eches, que tiene que pagar la cuota, pobre'", recordó sobre las internas de la producción.

Esta no es la primera vez que Etchecopar expone la vulnerabilidad financiera que atravesaba el actual vocero antes de su salto a la política. En diversas oportunidades, el conductor ha rememorado gestos de asistencia personal que hoy cobran una relevancia irónica frente al discurso de austeridad y mérito del Ejecutivo.

Entre las anécdotas más crudas que circulan en el entorno del conductor —y que él mismo ha validado—, destaca aquella en la que Baby, al notar las carencias de su entonces colaborador, llegaba incluso a comprarle ropa básica. "Le regalaba medias porque no le alcanzaba la plata", ha llegado a confesar, pintando un cuadro de precariedad que parece haber quedado en el olvido tras el vertiginoso ascenso de Adorni a las esferas de las decisiones públicas.

La nota de color, que oscila entre la nostalgia y la crítica implícita, pone el foco en la metamorfosis de un hombre que pasó de ser el empleado por el que se pedía "clemencia" para que pudiera llegar a fin de mes, a ser la voz oficial de un ajuste económico sin precedentes. Para Etchecopar, el recuerdo es nítido: el Adorni de hoy no tiene nada que ver con aquel joven que, según sus palabras, "no tenía nada".