Encuesta: la imagen negativa de Milei supera hasta la de Cristina Kirchner

El clima social en la Argentina ha dado un vuelco dramático según el último informe de Giacobbe & Asociados. La narrativa del "sacrificio necesario" parece haber chocado de frente con la realidad del bolsillo y los escándalos éticos. Por primera vez, Javier Milei enfrenta un rechazo que perfora su propio núcleo duro: su imagen negativa trepó al 55,6%, superando incluso el piso histórico de rechazo de Cristina Fernández de Kirchner, que tiene 55,2. Están cabeza a cabeza.

La desconfianza es el nuevo denominador común. Un contundente 61,2% de los encuestados afirma no confiar en que el Presidente pueda sacar al país adelante, mientras que solo un 32,5% apoyaría una eventual reelección en 2027. En la vereda opuesta, el 60,7% ya rechaza de plano cualquier intento de continuidad del proyecto libertario.

Corrupción y el "Factor Adorni"

Uno de los datos más corrosivos para el relato "anti-casta" es la percepción de honestidad. El estudio revela que el gobierno de Milei ya es percibido como el segundo más corrupto desde el regreso de la democracia en 1983 (con un 31,3%), solo por debajo del kirchnerismo (35,6%).

Este fenómeno tiene un responsable con nombre propio: Manuel Adorni. El Jefe de Gabinete, salpicado por el escándalo de los créditos inmobiliarios y el uso de recursos públicos, ha visto desplomarse su capital político. Su imagen negativa alcanzó el 55,2%, un rechazo superior al de la propia Cristina Kirchner. Para el electorado, lo que más irrita del "caso Adorni" no es solo el beneficio económico, sino la contradicción política de una gestión que prometió austeridad.

Economía en rojo y sentimientos oscuros

El humor social está teñido por el pesimismo económico. Un demoledor 74,7% de los argentinos califica la situación económica actual como "mala o muy mala", frente a un insignificante 5,8% que la ve de forma positiva. Este escenario ha mutado las emociones predominantes en la sociedad:

39% de los encuestados siente pánico o tristeza .

de los encuestados siente . 25,8% manifiesta enojo .

manifiesta . La esperanza, que supo ser el motor del triunfo electoral, hoy solo sobrevive en el 30,6% de la población.

En este ranking de valoración, figuras como Patricia Bullrich (37,2%) y el gobernador Axel Kicillof (34,8%) han logrado posicionarse con mejores indicadores positivos que el propio Presidente, dejando a Milei en un laberinto estadístico del que le será difícil salir sin resultados económicos urgentes.