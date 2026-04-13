Máximo Kirchner revela su verdadera relación con la PlayStation

La imagen de la Playstation se convirtió, con el tiempo, en el ataque preferido contra Máximo Kirchner. Durante años, sus críticos usaron esa consola como un símbolo para acusarlo de falta de compromiso o de ser un "eterno adolescente". En una charla en el programa 1111, un espacio de fuerte perfil kirchnerista, el líder de La Cámpora decidió enfrentar el tema y explicar por qué nunca se ocupó de negarlo.

"De repente un canal decide que como no sabe cómo criticarte te critica con la Play", explicó el diputado. Para Kirchner, la acusación no tenía sentido porque jugar a un videojuego es una actividad común que no debería ser usada como un insulto político.

Uno de los puntos que más resaltó fue la ironía que ve en sus opositores. Según Kirchner, los mismos sectores que lo señalaban por usar la consola son los que ahora buscan el voto de los jóvenes fanáticos de los videojuegos.

Incluso aprovechó para marcar una diferencia con el estilo de comunicación de la gestión actual: "Me dio risa ver a la gente que me decía eso abalanzándose contra la cultura gamer, que después son el electorado de ellos. Se filman jugando, como Adorni jugando al Age of Empires", disparó, señalando que lo que en él era motivo de burla, en el oficialismo se intenta mostrar como algo moderno y cercano.

Para cerrar el tema, Kirchner llevó la charla hacia el lado de los recuerdos familiares en Santa Cruz, mucho antes de que el apellido llegara a la Casa Rosada. Contó que su relación con los juegos empezó hace décadas y que era un cable a tierra compartido con su padre.

"Yo jugaba al Atari con Néstor antes de que sea intendente", recordó. Hizo referencia al Basketball de 1978, un juego donde los personajes eran apenas rectángulos mínimos en la pantalla. "Eran dos palitos. Había que tener imaginación y creatividad para sentir que uno estaba jugando al básquet", comentó divertido.

Con esta respuesta, el diputado busca bajarle el tono a una leyenda urbana que lo acompañó por años, tratando de normalizar un hábito que, según él, sus rivales políticos usan solo cuando les conviene.