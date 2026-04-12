Brote místico oficial: adelanto de la tapa de NOTICIAS

Hubo un momento en que la presión quebró a Luis Caputo. Ocurrió en el último tramo del gobierno macrista, poco antes de que el FMI exigiera la cabeza del entonces presidente del Banco Central, una noticia que el otrora hombre del mercado recibió con algo parecido al alivio. La crisis económica, el endeudamiento y los distintos escraches que él y su familia habían sufrido lo habían llevado a un estado en el que se mezclaban los ataques de pánico con profundas crisis nerviosas, una situación en la que jamás se había encontrado antes, en la era en que se jugaba millones de dólares en una tarde. Desde entonces “Toto” se convirtió en algo parecido a un hombre roto. La manera que encontró de sanar fue alejarse lo más posible de la función pública, incluso haciendo una promesa -a él y a su familia- de que jamás volvería a ocupar un cargo.

¿Pensará ahora, en plena turbulencia económica, en el juramento que rompió? ¿Estará arrepentido? Sólo él lo sabe, pero algo está claro: bailando otra vez ante el borde del abismo, el ministro de Economía se refugia en la espiritualidad. Es una manera de lidiar con la dura realidad que viene creciendo en él desde que, en la previa de la asunción, Milei y su hermana lo convencieron a él y a su esposa de que el mismísimo Dios les había revelado que Caputo era el hombre indicado para el puesto. “El Uno me dijo que vos sos parte de 'la misión'”, le dijo el libertario durante una cena en el Country Newman, en un evento místico que significó un parteaguas para todos los involcurados.

En estas semanas de nervios, en las que, mientras que el riesgo país no baja y la actividad no repunta, él reparte insultos para empresarios, opositores y hasta los propios, “Toto” lleva sus nuevas creencias a donde va. En su última entrevista, el domingo 5 en La Nación +, la lució en su pecho. “Esto es un detente, para cuidarme de las malas... algo que te protege”, explicó, mientras exhibía el amuleto en su sueter: ahí se leía la leyenda “Inmaculado corazón de María sed la salvación del alma mía”. A la mañana siguiente llevó ese mismo escudo protector a la reunión de Gabinete que armó el Gobierno para mostrar respaldo público a Adorni. Para quienes caminan por el ministerio, esta faceta religiosa está lejos de ser una sorpresa. Caputo desde hace más de un año mandó a poner cuadros de la Virgen en los pasillos y en su despacho. Es curioso: a pesar de que tanto en la conversación con Luis Majul como cuando le preguntan en privado aclara que son todas creencias “cristianas”, la enorme Virgen que está atrás de su escritorio, la del Cerro de Salta -de quien se cree que puede dialogar con una vidente llamada María Livia-, no sólo no está aprobada por el Vaticano sino que incluso está prohibida por el arzobispado de esa provincia.

Esta creencia esotérica marida muy bien con la gran responsable de esa impronta en el Gobierno. De hecho, hay más de uno que dice que el escudo que lleva Caputo en el sueter no se lo regaló su esposa, como contó en la nota, sino la mismísima secretaria general. Es ella, que domina disciplinas diversas como el tarot, la “comunicación interespecies” y la canalización angelical, la que lleva las riendas del misticismo oficial. Estas creencias están, en el peor momento del Gobierno, en pleno brote. Es que las fuerzas del cielo controlan el Gobierno.