Video insólito: así era el coaching ontológico de la esposa de Adorni

Mientras el discurso oficial de la Casa Rosada promueve una austeridad espartana, los negocios familiares de la cúpula libertaria empiezan a mostrar una estética llamativa. En las últimas horas, se viralizaron imágenes de la consultora “+B”, el emprendimiento de coaching para empresas liderado por Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El material, extraído de las cuentas oficiales de la consultora, muestra dinámicas de grupo que despertaron tanto curiosidad como ironía en las redes sociales. En una de las actividades, se observa a empleados formados en fila, utilizando la espalda del compañero de adelante como "atril" para realizar dibujos en hojas de papel.

El arte de comunicar

La pieza audiovisual no es solo estética; busca transmitir una filosofía de gestión que, según la consultora, justifica los millonarios contratos que percibe. Una voz en off y placas de texto acompañan las imágenes con definiciones que rozan lo pedagógico:

“La comunicación no se trata solo de transmitir información, sino de asegurarse de que el mensaje se comprenda y escuchar activamente a todos los miembros. Hablar con claridad y escuchar con atención no es opcional, es lo que permite que un equipo trabaje unido, resuelva problemas y alcance sus metas de manera consistente”.

Para los críticos, el contraste es inevitable: mientras el Gobierno aplica una "motosierra" sobre el empleo público tradicional, la "primera dama" de la comunicación oficial factura servicios de soft-skills con una metodología que muchos califican de escolar.

Millones bajo la lupa

La polémica no reside en la dinámica de los dibujos, sino en quién paga por ellos. Según trascendió, la consultora de Angeletti habría facturado cerca de 63 millones de pesos por asesorías y charlas de este tenor. El dato que enciende las alarmas en la oposición es que gran parte de esa facturación provendría de empresas con fuertes vínculos contractuales con el Estado nacional.

Este crecimiento patrimonial coincide con el ascenso meteórico de Manuel Adorni en la estructura de poder. Hace apenas un mes, la pareja estuvo en el centro de la escena tras un fastuoso viaje a Nueva York, un destino que parece alejarse del "sacrificio" que el Gobierno le pide a la clase media.

En la era de la meritocracia libertaria, el coaching ontológico parece haberse convertido en el nuevo "curro" que, paradójicamente, se financia con la propia estructura que el Ejecutivo dice querer desmantelar.