La entrevista a Milei en la TV Pública que tuvo 0,2 puntos de rating

La más reciente entrevista televisiva de Javier Milei en la TV Pública se emitió el 8 de abril dentro del ciclo “Economistas”, conducido por Antonio Aracre y Ramiro Castiñeira, y se extendió durante aproximadamente por 80 minutos. Grabada previamente en la Casa Rosada, la conversación giró casi exclusivamente en torno a la marcha del programa económico del gobierno, con un tono marcadamente técnico y sin contrapuntos periodísticos fuertes, en línea con el formato del programa.

Durante la entrevista, Milei defendió el ajuste fiscal implementado desde el inicio de su gestión y lo presentó como un hecho inédito en la historia democrática argentina. En ese sentido, afirmó que “hicimos un ajuste real del gasto público del 30%”, y lo describió como la base del proceso de estabilización macroeconómica. También sostuvo que su administración evitó una hiperinflación y rechazó las críticas sobre una posible recesión, descalificando a quienes hablan de “estanflación”.

El Presidente insistió en que algunos indicadores económicos muestran signos positivos, como el nivel de consumo, que —según su interpretación— se encuentra en máximos históricos, y volvió a cuestionar con dureza al periodismo, al que acusó de impulsar un “embate mediático” contra su gobierno, vinculado a la eliminación de la pauta oficial. El tono general de la entrevista combinó exposición doctrinaria, defensa de su programa libertario y críticas reiteradas a economistas y medios opositores.

Sin embargo, el dato que más repercusión generó no fue el contenido sino el impacto en audiencia. Distintos relevamientos de rating coincidieron en que la entrevista tuvo una performance extremadamente baja: comenzó con apenas 0,1 puntos y alcanzó un pico de 0,2, lo que equivale a alrededor de 20.000 espectadores en todo el país.

El programa se ubicó entre los menos vistos de la grilla del canal, consolidando la tendencia de baja audiencia estructural de la TV Pública.