La diputada salteña que propuso un homenaje a sus paltas

En un hecho insólito, la legisladora provincial Griselda Galleguillos realizo un homenaje a las paltas, cosechadas en el fondo de su casa, en la Cámara de Diputados de Salta. "Esos arboles que dieron mucho más que frutos, dieron oportunidades y ayuda. De su venta de cada año, pudimos transformar algo cotidiano en acciones concretas de solidaridad", señaló.

"En algunas campañas de venta pudimos comprar guardapolvos para niños de escasos recursos, pudimos comprar mochilas y útiles escolares para los niños de la Quebrada, pudimos comprar zapatillas para aquellas personas que sufrían inundaciones, pudimos comprar alimentos para los proyectos callejeros y hasta pude financiar parte de mi campaña electoral en las ultimas elecciones", destacó la parlamentaria procedente departamento de Rosario de Lerma.

El fragmento del video con las declaraciones de la diputada se viralizó a través de varios medios, como el portal De frente Salta, llegando a establecerse en tendencia en redes sociales. Finalizando el discurso, Galleguillos aprovechó apara anunciar el lanzamiento de su nueva Fundación Palta. "Cada palta vendida tuvo un destino noble. Cada fruto se convirtió en una pequeña semilla de transformación social. Hoy con mucha emoción puedo decir que ese espíritu de ayuda trascendió porque esta historia sencilla, honesta , profundamente humana; a partir de esto, nace mi Fundación Palta", cerró la dirigente.

Referente del dirigente salteño Alfredo Olmedo en el 2021, con trayectoria como concejal de Juntos por el Cambio y, en su momento, alineada con una corriente independiente cercana a La Libertad Avanza; Galleguillos tuvo sorprendentes antecedentes en su labor de representante comunal y de candidata a cargos públicos. En campañas políticas pasadas, la dirigente se había convertido en noticia por sus polémicos sorteos tanto de bombachas como de bebidas alcohólicas y por publicar un video del famoso "kiki challange" junto a su hermano, Guillermo Galleguillos, vinculado a la política comunal salteña.

En 2026, la parlamentaria salteña apunta cambiar los desafíos de TikTok por un mensaje ecológico vinculado al cuidado del árbol de palta que provee frutos en el fondo de su casa.