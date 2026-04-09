El violento cruce de Milei con el periodista Manu Jove

La relación de Javier Milei con el periodismo sumó un capítulo de voltaje inédito. Lo que comenzó como un intercambio de opiniones derivó en una ráfaga de descalificaciones personales hacia el periodista de TN y El Trece, Manu Jove, dejando en evidencia que la "batalla cultural" del Ejecutivo no distingue entre plataformas ni trayectorias. El conflicto escaló a partir de una serie de chicanas y cuestionamientos que Jove deslizó en sus intervenciones, lo que provocó una reacción visceral del mandatario.

Fiel a su estilo de confrontación directa en redes sociales, el Presidente no ahorró epítetos negativos para referirse al cronista. En una secuencia de ataques que rápidamente se volvieron virales, Milei tildó a Jove de "cavernícola", "basura humana" y lo acusó directamente de ser un "corrupto". Esta dinámica de señalamiento público busca, según el relato oficial, exponer a quienes el Gobierno considera actores políticos disfrazados de comunicadores, aunque en la práctica se traduce en un hostigamiento personal que genera preocupación en las asociaciones de prensa.

Por su parte, Manu Jove no retrocedió ante la embestida. El periodista mantuvo su postura devolviendo las críticas con ironía y exponiendo la virulencia del ataque oficialista, bajo la premisa de que el nivel de agresión es proporcional a la falta de argumentos. El cruce pone de manifiesto la creciente tensión con los acreditados en Casa Rosada y la dificultad de establecer un diálogo institucional cuando el agravio se convierte en la principal herramienta de comunicación política.

Este episodio vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los límites del discurso presidencial y el rol del periodismo frente a una gestión que ha decidido prescindir de los modales diplomáticos. Este cruce es un síntoma más de un ecosistema donde la descalificación moral parece haber reemplazado al debate de ideas, convirtiendo la escena pública en un ring de boxeo permanente.