Pedro Rosemblat emocionado porque Irán blindó sus centrales eléctricas con mujeres y niños

La escalada de tensión entre Washington y Teherán alcanzó un punto crítico tras las recientes advertencias de Donald Trump de "volar por el aire" infraestructura estratégica en suelo iraní. La respuesta del régimen de los Ayatolás, sin embargo, no fue solo militar, sino civil: miles de personas, incluyendo mujeres y niños, comenzaron a formar cadenas humanas alrededor de centrales eléctricas, plantas nucleares y puentes clave. Esta táctica, que en el derecho internacional suele ser denunciada como el uso de "escudos humanos", fue presentada por los medios afines al gobierno iraní como una gesta de unidad nacional inquebrantable.

En este contexto, el conductor de Gelatina, Pedro Rosemblat, compartió su visión del fenómeno en un tono que osciló entre la épica y la emoción personal. Lejos de una lectura geopolítica fría o de una condena al riesgo que corre la población civil, el comunicador resaltó el misticismo detrás de la movilización.

"Piel de gallina"

Relatando el hecho junto a su equipo, Rosemblat no ocultó el impacto que le generaron las imágenes que llegaban desde Medio Oriente. "Esto está pasando en Irán. Lo vi hace un rato y me puso la piel de gallina", confesó ante su audiencia. Para el "Cadete", la amenaza externa de Trump habría logrado el milagro de "unir al pueblo iraní", el cual venía atravesando fracturas sociales profundas y protestas masivas contra el autoritarismo del gobierno teocrático.

"Entiendo que el pueblo iraní está haciendo un abrazo a las centrales nucleares", analizó Rosemblat, interpretando el uso de civiles en puntos de bombardeo como un acto de patriotismo espontáneo. La mirada de Gelatina parece omitir el trasfondo de un régimen que, acorralado por sanciones y descontento interno, utiliza la narrativa del enemigo externo para silenciar las críticas por la falta de libertades civiles, especialmente hacia las mujeres que hoy forman parte de esas mismas cadenas humanas.

La romantización de una estrategia de defensa que pone en la línea de fuego a la población no profesional vuelve a ubicar a Rosemblat en el centro de la polémica. Lo que para los organismos internacionales es una táctica desesperada y peligrosa, para el streaming militante es una postal emocionante de soberanía emocional frente al "imperio".

por R.N.