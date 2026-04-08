Guerra de periodistas: Duggan contra Pagni por culpa de Lilia Lemoine

Carlos Pagni abrió la caja de Pandora sin proponérselo. En su última editorial de Odisea Argentina, el periodista de LN+ presentó un diagnóstico demoledor sobre el gobierno de Javier Milei: lo calificó como un espacio con "una gran incapacidad" y "una especie de parálisis de gestión", con una "pésima comunicación" oficial y una "incapacidad llamativa" para explicar las acusaciones que enfrenta. En ese cuadro, apuntó especialmente al vocero presidencial Manuel Adorni, cuya torpeza comunicacional —dijo— "se ve todavía más acentuada" en su figura.

Pero lo que encendió la mecha fue otra parte del mismo análisis. Pagni sostuvo que Lilia Lemoine, "más allá de que no es tomada a lo mejor demasiado en serio por sus excentricidades", había sido "la vocera más inteligente que tuvo este gobierno, sobre todo si uno compara con Adorni". Un elogio envenenado: reconocerle inteligencia a Lemoine era, al mismo tiempo, dejar en evidencia la mediocridad del entorno.

El periodista Pablo Duggan tomó un fragmento de esa editorial y lo subió a sus redes con cuatro palabras: "Enloqueció Pagni". El comentario, cargado de ironía, no defendía a Lemoine sino que amplificaba el análisis de su colega y lo ponía a circular en un registro más masivo y mordaz.

La reacción de la diputada no tardó. Desde su cuenta de X, Lemoine descartó cualquier lectura complaciente del elogio de Pagni: "El que se queda con esa lectura es inocente. Sería muy estúpida si esos comentarios me alegraran". Y luego fue por más. En una serie de mensajes sin filtro, la legisladora cruzó directamente al periodista: "Qué MIERDA que es Pagni. Como hijo de puta es muy bueno".

El raid no terminó ahí. Cuando usuarios le recordaron el crimen del fotógrafo José Luis Cabezas como advertencia sobre el peligro de incitar contra la prensa, Lemoine viró el ataque hacia adentro del oficialismo y escribió: "Si aparece un periodista muerto responsabilizo a Marcela Pagano", en referencia a su colega de bloque, con quien mantiene un enfrentamiento público desde hace meses. Pagano salió a reivindicar la libertad de expresión y marcó distancia.

Pagni había advertido en su editorial sobre el "internismo feroz" y la "gran agresividad interna" que atraviesa al oficialismo. Lemoine se encargó de ilustrarlo en tiempo real.